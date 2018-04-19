В Волгограде прошел мастер-класс «Современный урок химии» для школьных учителей

ВОЛГОГРАД , 19 апреля. / ТАСС /. Мастер-класс «Современный урок химии», позволяющий школьникам получать знания в игровой форме с погружением в определенные жизненные ситуации, представили его разработчики преподавателям на ХII Всероссийской конференции «Актуальные вопросы теории и практики биологического и химического образования» в Волгограде.

"Дети совместно с учителем участвуют в какой-либо ситуации, в данном случае они были в составе разведывательной группы и защищали блокадный Ленинград , решая химические задачи. Например, по легенде во вражеской лаборатории обнаружено отравляющее вещество, разведчики (школьники) должны его описать и передать данные в штаб. Еще были задания — расшифровать химическую диаграмму, завести бронетехнику, у которой низкая плотность аккумулятора", — рассказал ТАСС автор методики, доктор педагогических наук Марат Ахметов

Он отметил, что такие уроки не могут проходить каждый день, потому что к ним нужно тщательно готовиться: писать сценарий, подбирать задания и даже музыкальное сопровождение. Сейчас у Ахметова 20 подобных готовых уроков, некоторые их них уже используются учителями.

"Есть разные дети и, например, для школьников, которые не понимают предмет, не любят учиться — для них такие уроки идеальны. Это метод завлечь их, погрузить их в определенную ситуацию и вызвать интерес. В современной школьной жизни без этого не обойтись", — сказал Ахметов.

Также на конференции представили электронные ресурсы корпорации «Российский учебник», образовательную платформу LECTA. Как отметила представитель корпорации — методист по химии Ольга Плечова, эти сервисы помогают педагогам обмениваться опытом и получать методическую поддержку от ведущих специалистов и авторов. Всего в мероприятии участвуют 230 человек из 20 регионов России , в том числе из Москвы , Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Ульяновска . В числе участников также — представители Луганского государственного университета.

В созданную в 2017 году корпорацию «Российский учебник» входят издательства «Дрофа», «Вентана Граф»"Астрель", «ДРОФА — новая школа», LECTA. Издательства корпорации выпускают более 42% всех учебников и учебно-методической литературы для школы.