Олимпиада Skyeng Super Cup привлекла 130 тысяч участников

Подведены итоги Межрегиональной онлайн-олимпиады по английскому языку SkyengSuperCupWinter 2018, которая состоялась при поддержке компании «Ростелеком» . В олимпиаде приняли участие почти 130 тысяч школьников 5-11 классов из 2 550городов и населенных пунктов России

В этом сезоне Skyeng Super Cup включена в официальный перечень олимпиад Минобрнауки России . Поэтому 17 победителей олимпиады в 2018 году имеют возможность поступить в основную часть вузов страны без экзаменов, а еще около 70 призеров получают высший балл ЕГЭ.

Средний показатель всех участников составил 64 балла. Лишь 6% получили более 90 баллов из 100 возможных, хорошего результата — более 70 баллов — добились 33,6% школьников. И только 28 участников набрали максимально возможные 100 баллов. Результаты олимпиады показали, что труднее всего школьникам дается «грамматика» (средний балл 53,9 из 100 возможных) и «лексика» (58,6 балла). Лучше всего участники справились с заданиями блока «аудирование» (66,3 балла) и чтение (68,6 балла).

«Ростелеком» обеспечивает высокоскоростным доступом в интернет более 17 тыс. школ по всей России. Благодаря этому учебные заведения в самых удаленных населенных пунктах могут использовать современные образовательные онлайн-решения. Таким образом, интернет-технологии предоставляют равные возможности для образования и развития человека, вне зависимости от места проживания.

«Невероятно воодушевляет то, что наш проект стирает географические границы: в олимпиаде принимают участие дети из самых отдаленных регионов нашей страны. Во многом это стало возможно благодаря каждодневной работе компании «Ростелеком», которая также поддержала проведение онлайн-олимпиады. На этот раз Skyengрешил максимально поделиться с участниками своими образовательными ресурсами: в этом сезоне все они могли неограниченное количество раз пройти тренировочный тур, разработанный методистами крупнейшей в Европе онлайн-школы английского языка», — сказала руководитель образовательного проекта «Олимпиада» онлайн-школы Skyeng Дарья Афанасьева

Победители олимпиады в разных рейтингах получат отличные призы — наборы оборудования для учёбы и работы от «Ростелеком». Также награждаются самые активные школы России, которые зарегистрировали наибольшее количество участников. Школам достанутся клавиатуры для компьютерных классов от «Ростелекома».