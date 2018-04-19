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СУЭК отмечена за лучшие в России проекты развития человеческого капитала
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СУЭК отмечена за лучшие в России проекты развития человеческого капитала 

Российская Газета 56 минут назад
Так, проект «Звездочки СУЭК» победил в номинации «Арт-мастерская», а «Корпоративный университет СУЭК» — в номинации «Бизнес-партнер».
Проекты развития человеческого капитала — как сотрудников компании, так и жителей регионов присутствия — одно из базовых направлений социальной деятельности компании, основным акционером которой является Андрей Мельниченко.
Фестиваль детского искусства «Звездочки СУЭК» проходит в ряде регионов присутствия СУЭК уже пять лет. Фестиваль позволяет выявлять и поддерживать потенциал одаренных детей из регионов и развивать детское и юношеское творчество.
Корпоративный университет СУЭК — одна из школ обучения и повышения квалификации в компании, наряду с собственной сетью из 17 региональных учебных пунктов и комбинатов и партнерством с ведущими профильными образовательными заведениями страны. В 2017 году были разработаны и запущены две новые двухгодичные программы Университета — «Инженер-энергетик» и «Инженерно-технический работник», нацеленные прежде всего на отработку навыков бережливого производства и повышение уровня экономических знаний. Выпускники первого этапа, успешно защитившие собственный проект по оптимизации операционной деятельности своего подразделения, могут продолжить повышение квалификации в Санкт-Петербургском государственном горном университете и Кемеровском институте повышения квалификации.
Конкурс лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала «Создавая будущее» проводится Ассоциацией граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО» и Министерством образования и науки РФ.
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