СУЭК отмечена за лучшие в России проекты развития человеческого капитала

Так, проект «Звездочки СУЭК» победил в номинации «Арт-мастерская», а «Корпоративный университет СУЭК » — в номинации «Бизнес-партнер».

Проекты развития человеческого капитала — как сотрудников компании, так и жителей регионов присутствия — одно из базовых направлений социальной деятельности компании, основным акционером которой является Андрей Мельниченко

Фестиваль детского искусства «Звездочки СУЭК» проходит в ряде регионов присутствия СУЭК уже пять лет. Фестиваль позволяет выявлять и поддерживать потенциал одаренных детей из регионов и развивать детское и юношеское творчество.

Корпоративный университет СУЭК — одна из школ обучения и повышения квалификации в компании, наряду с собственной сетью из 17 региональных учебных пунктов и комбинатов и партнерством с ведущими профильными образовательными заведениями страны. В 2017 году были разработаны и запущены две новые двухгодичные программы Университета — «Инженер-энергетик» и «Инженерно-технический работник», нацеленные прежде всего на отработку навыков бережливого производства и повышение уровня экономических знаний. Выпускники первого этапа, успешно защитившие собственный проект по оптимизации операционной деятельности своего подразделения, могут продолжить повышение квалификации в Санкт-Петербургском государственном горном университете и Кемеровском институте повышения квалификации.