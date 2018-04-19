Определены финалисты Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия»

МОСКВА , 19 апр — РИА Новости . Участники очного этапа Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна — моя Россия » были названы в среду по итогам расширенного заседания Экспертного совета конкурса, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Согласно решению Экспертного совета, главой которого в 2018 году стала Президент Российской академии образования Людмила Вербицкая , в финале конкурса примут участие 250 проектов из 76 регионов России. Всего в 2018 году для участия в конкурсе было подано более 7 тысяч заявок от школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых из всех регионов России. К участию в заочном федеральном туре было допущено 2380 проектов. За 15 лет проведения конкурса в нем приняли участие уже более 58 тысяч человек.

Темы конкурсных проектов тесно привязаны к специфике российских городов и сел, сообщил заместитель Президента Российской академии образования Виктор Басюк

"В 2018 году запущена номинация Российской академии образования «Язык моей страны». Она включает в себя проекты, направленные на укрепление и расширение возможностей использования русского языка в мировом сообществе как средства межнационального общения; поддержку национальных языков народов России как основания самобытных культур; сохранение русского языка как средства национальной идентификации российских соотечественников за рубежом; формирование образа «Русского мира» за рубежом"", — рассказал он в своем выступлении.

Семь тысяч проектов молодых авторов подразумевают труд семи тысяч наставников, педагогов-новаторов, которые развивают проектный метод в работе с детьми и молодежью и готовят участников конкурса, отметила председатель Совета Общероссийского союза общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» Лариса Пастухова.

"Это креативные, инициативные и очень неравнодушные люди. Мое наблюдение, по опыту прошлого года, в следующем: у педагогов, которые принимают участие в конкурсе в качестве наставников или участников — большой творческий потенциал, потребность учиться, обмениваться практиками. Поэтому мы запланировали отдельную образовательную программу для них в рамках очного этапа конкурса в Санкт-Петербурге ", — рассказала она.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 26 мая 2018 года в Санкт-Петербурге на Петербургском международном экономическом форуме.

В 2018 году конкурс реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Организатор Конкурса — Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы».