Учитель информатики из Ховрина вышел в финал городской олимпиады

Педагог школы №597 района Ховрино Михаил Кудрявцев стал финалистом олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«В первом очном этапе принял участие 361 педагог и 222 образовательные организации столицы. Испытания состояли из индивидуального и командного раундов, по итогам которых было отобрано 50 учителей. Второй тур олимпиады для учителей информатики московских школ проводился в формате хакатон и посвящен теме «Робототехника». В третий тур вышли 30 учителей. Михаил Валентинович показал достойный результат и стал финалистом олимпиады», — говорится в сообщении.

Напомним, школа №597 находится по адресу: Петрозаводская улица, дом 19А. (то)