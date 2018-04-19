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Учитель информатики из Ховрина вышел в финал городской олимпиады
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Учитель информатики из Ховрина вышел в финал городской олимпиады 

Управа района Ховрино города Москвы 49 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Педагог школы №597 района Ховрино Михаил Кудрявцев стал финалистом олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«В первом очном этапе принял участие 361 педагог и 222 образовательные организации столицы. Испытания состояли из индивидуального и командного раундов, по итогам которых было отобрано 50 учителей. Второй тур олимпиады для учителей информатики московских школ проводился в формате хакатон и посвящен теме «Робототехника». В третий тур вышли 30 учителей. Михаил Валентинович показал достойный результат и стал финалистом олимпиады», — говорится в сообщении.
Напомним, школа №597 находится по адресу: Петрозаводская улица, дом 19А. (то)
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