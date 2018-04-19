В Кировской области пройдет молодежный образовательный форум «Вятка Future»

Более 100 активных молодых кировчан отправятся на три дня в лагерь «Спутник» (Оричевский район) для полноценной проработки своих социальных, инновационных и бизнес-проектов.

Молодежный образовательный форум «Вятка Future» проводится в Кировской области с 2015 года. В 2018 году форум пройдет в формате выездной проектной школы и будет ориентирован на обучение участников проектным технологиям, подготовку к мероприятиям Всероссийской форумной кампании 2018 года, а также к участию в иных грантовых конкурсах.

Участниками форума станут свыше 100 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет — студенты вузов и ссузов, работающая молодежь. Все участники сначала прошли предварительное теоретическое обучение в рамках проектных школ вузов и региональной проектной школы Дворца молодежи.

В программе форума запланированы обучающие прикладные мастер-классы от региональных и федеральных спикеров, направленные на формирование практических навыков проектирования, а также личностные тренинги, направленные на формирование навыков презентации проектов и идей, ораторское искусство, умение работать с возражениями. Все тренинги носят исключительно практический характер. Форум завершится 22 апреля региональным конвейером проектов, в рамках которого участники защитят свои проекты перед экспертным советом. Также каждый участник получит рекомендации на тот или иной форум Всероссийской форумной кампании 2018 года.

Специальными гостями форума станут спикеры из г. Ижевск : Евгения Ладыжец –программный директор Акселератора проектов «ФАСТ. Революция» и Дмитрий Хорошев , психолог, специалист по работе с молодежью БУ УР «Республиканский центр развития молодежного и детского движения», председатель РОО «Удмуртская организация Российского Союза Молодежи», эксперт Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга».

Официальные открытие форума пройдет в 09:15 20 апреля во Дворце молодежи. В ней примут участие заместитель Председателя Правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов , и.о. министра спорта и молодежной политики Георгий Барминов и победители грантовых конкурсов окружных и федеральных форумов 2017 года, которые расскажут свои секреты успеха.

Фото — пресс-центр Дворца Молодежи