Представители Геологоразведочного университета проводят профориентационную работу 

Преподаватели и студенты кафедры экологии и природопользования университета Обручевского района регулярно проводят открытые занятия и мастер-классы в Константиновской школе города Домодедово для учеников 8 — 11 классов.
Темой занятия, проведенного 26 февраля студентом 4 курса Савельевым Павлом, стала социальная ответственность за загрязнение окружающей среды. По окончанию урока юным членам нашего общества было предложено обсудить все возможные способы организации их благополучного существования на планете. Школьники активно включились в обсуждение, предлагали множество проектов на будущее и приводили примеры своего нынешнего участия в охране окружающей среды.