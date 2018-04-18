В Минпромторге поддерживают создание системы базовых кафедр

«Система базовых кафедр предоставляет возможность студентам получать практические знания и приблизиться к будущему месту работы, поэтому Минпромторг поддерживает предложение Минборнауки и будет активно участвовать в работе по созданию такой системы. В том числе мы готовы помочь коллегам в законодательной работе», — сказал он.

Колобов напомнил, что базовые кафедры являются учебной площадкой для студентов, где готовят специалистов определённой направленности.

По его словам, благодаря совместной работе министерств такие структурные подразделения, которые обеспечивают практическую подготовку студентов на базе производственных организаций, могут появится в России в ближайшем будущем.

Колобов считает, что реальные предприятия должны интегрироваться в вузы, потому что они сами в первую очередь в этом заинтересованы.

«Через такие процессы, когда студент на начальных этапах получает базовый набор знаний, а к окончанию идёт на базовую кафедру, которая фактически расположена на предприятии, и получает реальные опыт и практические задания, очень важны для российского образования», — сказал он.