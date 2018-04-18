МАИ откроет новую магистерскую программу по информационной безопасности

Московский авиационный институт и ОАНО ДПО «Выштех», представляющая в России школу информационной безопасности HackerU ( Израиль ), открывают образовательные программы по подготовке специалистов в области кибербезопасности и программирования. Осенью состоится запуск магистерской программы «Кибербезопасность инфокоммуникаций». А в апреле на базе IT-центра МАИ стартует курс «Профессиональный пентестинг».

Как сообщает пресс-служба вуза, эксперты HackerU расскажут учащимся об этичном хакинге, поиске уязвимостей и безопасности приложений, безопасности сетей, защите от DDoS-атак и других предметах.

По окончании обучения учащиеся получат дипломы МАИ и международные сертификаты HackerU. (ео)