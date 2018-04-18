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Портал «Чердак» проведет дискуссию о том, как привлечь школьников в науку
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Портал «Чердак» проведет дискуссию о том, как привлечь школьников в науку 

ТАСС 1 час назад
Научно-популярный проект информационного агентства ТАСС «Чердак: наука, технологии, будущее» и Министерство образования и науки РФ выступили организаторами дискуссии «Как вырастить „Эйнштейна“? Школьная наука». Мероприятие пройдет 20 апреля в Московском международном салоне образования (ВДНХ, павильон 75). Его участниками станут ведущие представители сферы науки и педагогики, а также специалисты в области блогосферы и СМИ.
Эксперты обсудят способы популяризации науки среди школьников, поговорят об инструментах вовлечения представителей старшей и младшей школы в научную деятельность и расскажут молодежи о том, насколько увлекательным может быть процесс научных исследований. В рамках дискуссии также будут подняты вопросы о роли предметных олимпиад в научной профориентации, организации работы со школьниками, о методической поддержке молодых начинающих ученых.
В числе спикеров — журналист, ученый, ведущий подкаста «Карманный ученый» Илья Колмановский, председатель секции «Пропаганда и популяризация астрономии» Научного совета по астрономии РАН Владимир Сурдин, директор «Школы профессий будущего КрашПро» Наргиз Асадова, а также главный редактор научно-популярного журнала «Кот Шредингера» Григорий Тарасевич. Модератором дискуссии выступит заведующий редакцией ТАСС-Наука, главный редактор научно-популярного проекта «Чердак» Егор Быковский.
"Сейчас очень важно обратить внимание молодого поколения на науку и ее развитие, — считает Егор Быковский. — К сожалению, в настоящее время представители молодежи имеют необъективное представление о научной деятельности, что может плохо сказаться на развитии этой сферы в будущем. Наши главные цели — обсудить с коллегами возможные варианты привлечения молодежи в научную среду и определить способы популяризации науки, пользуясь своим практическим опытом".
Подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте ММСО.
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