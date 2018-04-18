Портал «Чердак» проведет дискуссию о том, как привлечь школьников в науку

Эксперты обсудят способы популяризации науки среди школьников, поговорят об инструментах вовлечения представителей старшей и младшей школы в научную деятельность и расскажут молодежи о том, насколько увлекательным может быть процесс научных исследований. В рамках дискуссии также будут подняты вопросы о роли предметных олимпиад в научной профориентации, организации работы со школьниками, о методической поддержке молодых начинающих ученых.

"Сейчас очень важно обратить внимание молодого поколения на науку и ее развитие, — считает Егор Быковский. — К сожалению, в настоящее время представители молодежи имеют необъективное представление о научной деятельности, что может плохо сказаться на развитии этой сферы в будущем. Наши главные цели — обсудить с коллегами возможные варианты привлечения молодежи в научную среду и определить способы популяризации науки, пользуясь своим практическим опытом".

Подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте ММСО.