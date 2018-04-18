«День классного руководителя» провели в школе на 1-й улице Машиностроения

В учебном корпусе «Классики» школы № 1274 имени Владимира Маяковского 12 апреля прошел традиционный «День классного руководителя». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— На мероприятия обсуждались актуальные вопросы, такие проекты московского образования как «Субботы московского школьника», «Урок в музее», олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы». Также выступили представители Московской службы психологической помощи населению с докладом о механизмах работы с детьми, склонными к агрессивному поведению, — сообщили в администрации.