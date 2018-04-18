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Известный артист встретится со школьниками из Внуковского
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Известный артист встретится со школьниками из Внуковского 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Победитель второго сезона шоу «Удивительные люди» Роман Страхов 19 апреля проведет мастер-класс для учеников школы №1788 поселения Внуковское.
— У нас очень много детей, которые на переменах собирают кубик Рубика. Это занятие стало очень популярным среди школьников. Мы даже проводили соревнование, и один из учеников собрал кубик Рубика за 90 секунд, — рассказал старший методист образовательной площадки №4 школы №1788 Сергей Рихерт. — Встреча будет полезна ребятам, потому что Роман Страхов, помимо того что проведет мастер-класс, расскажет о своем опыте. Возрастных ограничений мы не устанавливаем. Приглашаем учеников и, если им будет интересно, их родителей.
Встреча начнется в 14:30 в актовом зале школы по адресу: улица Авиаконструктора Петлякова, дом №17.
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