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Минобрнауки внесет в кабмин проект по развитию академической мобильности
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Минобрнауки внесет в кабмин проект по развитию академической мобильности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Министерство образования и науки РФ внесет в правительство проект по развитию академической мобильности, сообщила первый заместитель главы министерства Валентина Переверзева на Московском международном салоне образования в среду.
"Мы сейчас с коллегами из Минфина, из Миндальвостока работаем над вопросом, и будет внесено предложение в правительство РФ по развитию и реализации образовательными организациями этих программ (по академической мобильности) в сетевой форме", — сказала Переверзева.
Она также предложила создать рабочую группу с участием ректоров российских вузов для дальнейшего обсуждения этого вопроса и отметила, что предлагает организовать следующую дискуссию в РАНХиГС.
Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещен документ, согласно которому правительство России разработало проект финансирования программы академической мобильности, об эксперименте по введению которой заявило Минобрнауки. Академическая мобильность предполагает, что студенты самостоятельно смогут выбирать, в каком университете проходить тот или иной курс. Согласно заявлению Минобрнауки, эксперимент начнется в 2018 году. Проект будет способствовать трудовой миграции в регионы Сибири и Дальнего Востока.
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