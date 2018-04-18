В МГУ расскажут о квантовых технологиях 

Сегодня, 18 апреля, в 18:30 в аудитории 14-08 Главного здания МГУ состоится очередное заседание научного семинара Института математических исследований сложных систем МГУ «Время, хаос и математические проблемы». Об этом сообщается на сайте вуза.
На семинаре, руководителем которого является ректор МГУ Виктор Садовничий, с докладом «Квантовые информационные технологии: вычисления и связь» выступят профессор физического факультета МГУ Сергей Кулик, сотрудник МИАН член-корреспондент Александр Холево и сотрудник ФТИАН Андрей Чернявский.
Indicator.Ru будет вести прямую трансляцию мероприятия. На семинар приглашаются студенты, аспиранты, научные сотрудники и преподаватели МГУ.