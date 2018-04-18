Ещё
В МГУ расскажут о квантовых технологиях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МГУ расскажут о квантовых технологиях 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Сегодня, 18 апреля, в 18:30 в аудитории 14-08 Главного здания МГУ состоится очередное заседание научного семинара Института математических исследований сложных систем МГУ «Время, хаос и математические проблемы». Об этом сообщается на сайте вуза.
На семинаре, руководителем которого является ректор МГУ Виктор Садовничий, с докладом «Квантовые информационные технологии: вычисления и связь» выступят профессор физического факультета МГУ Сергей Кулик, сотрудник МИАН член-корреспондент Александр Холево и сотрудник ФТИАН Андрей Чернявский.
Indicator.Ru будет вести прямую трансляцию мероприятия. На семинар приглашаются студенты, аспиранты, научные сотрудники и преподаватели МГУ.
Индикатор: последние новости
Письмо Общества научных работников председателю Госдумы Вячеславу Володину Отбор на образовательный интенсив от Университета НТИ «20.35» «Остров 10-21» Десять российских вузов вошли в 500 лучших в мире по версии RUR
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением134
Решена судьба российских банков в SWIFT190
Найдена «подлодка Гитлера»2
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США314
Сирийская армия показала российский «Стрелец»14
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение