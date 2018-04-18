Областные депутаты выяснили, чего не хватает костромскому студенчеству

17 апреля в областной Думе прошёл круглый стол на тему «Костромское студенчество: проблемы и перспективы», сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. В дискуссии приняли участие не только депутаты, чиновники в сфере образования и представители средних и высших профессиональных учебных заведений, но и сами студенты.

Система профессионального образования Костромской области включает 27 профессиональных образовательных организаций, 3 образовательных организации высшего образования, а также 1 филиал вуза, реализующий только программы среднего профессионального образования — Красносельское училище художественной обработки металлов.

В учреждениях профессионального образования Костромской области ведется обучение более чем по 250 профессиям, специальностям и направлениям подготовки, обучается 24 634 студента (в том числе, по программам высшего образования — 11 145 человек, по программам среднего профессионального образования — 13 489 человек). Из них по очной форме обучается 16 824 человека, в том числе, в учреждениях высшего образования — 6 034, в учреждениях среднего профессионального образования — 10 790 человек. И все же, в результате демографического спада, это почти в 2 раза меньше, чем 10-12 лет назад. Количество выпускников школ, а соответственно и студентов сократилось, а потребность региона в хорошо подготовленных профессионалах не уменьшилась. Поэтому необходимо менять подходы к профориентации студентов и самой системы подготовки новых кадров в целом, делать их более адресными и более целевыми, учитывая потребности в конкретных специалистах, считают участники встречи.

Конечно, самая главная проблема — это подготовка кадров и среднего звена, и высшего образования. И у нас сейчас такой сложный процесс, потому что в стране грядут реформы, в том числе экономические, а экономическое развитие и страны, и региона потребует кадры. Очень часто встаёт вопрос, кого готовить и для кого, то есть должна быть понятна потребность. Спрос рождает предложение. И наша система подготовки кадров должна быть ориентирована именно на это, — подчеркнул председатель комитета по образованию Костромской областной Думы Юрий КУДРЯВЦЕВ

Среди прочих вопросов, беспокоящих современное костромское студенчество, были названы недостаточно высокий уровень стипендиального фонда учебных заведений, бытовые условия проживания в общежитиях, недостаток необходимой учебной литературы и пособий и так далее. Но, по общему мнению участников круглого стола, в сравнении с тем, что наблюдалось по каждому из этих направлений пять-десять лет назад, Костромская область демонстрирует заметный прогресс и все эти проблемы постепенно решаются.

Представители недавно созданного в регионе опорного вуза подняли и довольно неожиданную тему, которая ранее практически не затрагивалась. В образованном путём объединения КГУ имени Некрасова и КГТУ государственном университете в настоящий момент накопилось такое количество социальных партнёров, что число организованных ими мероприятий, в которых студенты должны принимать непосредственное участие, заметно выросло. Иногда это пять-шесть различных событий в день, не считая учебных занятий, которым учащаяся молодёжь должна отдавать приоритет. Выход представители вуза видят в создании в регионе единого координатора подобной внеучебной работы, который может распределить эту нагрузку более равномерно. Идею участники круглого стола поддержали.