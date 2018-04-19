В Томском политехе открылась совместная с ЦЕРН школа по физике высоких энергий

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Транссибирская школа по физике высоких энергий, организованная совместно с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) открылась в Томском политехническом университете , сообщили в четверг ТАСС в ТПУ. Ученые ЦЕРН и других мировых исследовательских центров будут читать лекции и обмениваться опытом со студентами и молодыми исследователями со всей Сибири.

"С 2015 года ТПУ взаимодействует с ЦЕРН по ряду направлений, в том числе по модернизации коллайдера и анализу алмазных детекторов. У вуза подписаны соглашения по участию в шести коллаборациях, среди которых LHCB, CMS и другие. И в это сотрудничество мы активно вовлекаем и наших студентов, ориентируя обучение будущих специалистов на работу в научных мегапроектах", — сказал ТАСС проректор ТПУ Александр Вагнер , подчеркивая важность образовательной компоненты школы.

Транссибирская школа по физике высоких энергий стала продолжением научного сотрудничества Томского политеха и ЦЕРН. Например, томичи проверяют алмазы для детекторов Большого адронного коллайдера, разрабатывают вместе с зарубежными коллегами новые методы управления пучком протонов Большого адронного коллайдера (БАК), уточняют характеристики бозона Хиггса, ведут другие исследования по физике элементарных частиц. Инженерами ТПУ разработаны и поставлены в ЦЕРН детали рельсовой системы для одного из основных детекторов коллайдера, который даст ответ на вопросы существования антиматерии.

Российские университеты и меганаука

Роль российских университетов в международных научных коллаборациях стала ключевой темой для дискуссии, которая состоялась в рамках школы. Своими мыслями о важности и потенциале сотрудничества поделились представители ЦЕРН, а также участники российских мегасайенс-проектов из Дубны, Новосибирска Курчатовского института , которые проводят исследования в ЦЕРН.

"Сегодня крупные проекты, которые мы называем megascience, становятся ядром науки и способствуют ее развитию. Задача научных организаций и академических институтов — быть как можно более вовлеченными в реализацию этих проектов, потому что иначе такие проекты как ЦЕРН невозможны. Сотрудничество помогает решать глобальные проблемы, обмениваться результатами и ресурсами, интеллектуальными прежде всего", — сказал Максим Титов , сотрудник Комиссариата по атомной энергии Франции (CEA).

ТПУ и ЦЕРН

Научные мегапроекты нуждаются не только в технологиях и финансировании. Огромное значение для развития науки в таких лабораториях как ЦЕРН играет интеллектуальный потенциал. Поэтому привлечение молодежи, развитие исследовательских и образовательных возможностей для студентов и аспирантов имеет особое значение.

Директор по международным связям ЦЕРН Шарлотта Варакауле выделила три направления, в которых молодые исследователи могут проявить себя в крупнейшей лаборатории по физике высоких энергий. Это модернизация Большого адронного коллайдера, эксперименты на оборудовании ЦЕРН и проектирование новых исследовательских технологий. «По всем этим направлениям мы приветствуем участие студентов из России , — отметила Шарлотта Варакауле. — В рамках Транссибирской школы мы как раз обсуждали важные вопросы вовлечения молодых ученых и студентов, а также возможности, которые предоставляются на уровне регионов. Большое спасибо ТПУ, на базе которого проходит школа».