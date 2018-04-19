В Томском политехе открылась совместная с ЦЕРН школа по физике высоких энергий 

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Транссибирская школа по физике высоких энергий, организованная совместно с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) открылась в Томском политехническом университете, сообщили в четверг ТАСС в ТПУ. Ученые ЦЕРН и других мировых исследовательских центров будут читать лекции и обмениваться опытом со студентами и молодыми исследователями со всей Сибири.
"С 2015 года ТПУ взаимодействует с ЦЕРН по ряду направлений, в том числе по модернизации коллайдера и анализу алмазных детекторов. У вуза подписаны соглашения по участию в шести коллаборациях, среди которых LHCB, CMS и другие. И в это сотрудничество мы активно вовлекаем и наших студентов, ориентируя обучение будущих специалистов на работу в научных мегапроектах", — сказал ТАСС проректор ТПУ Александр Вагнер, подчеркивая важность образовательной компоненты школы.
Транссибирская школа по физике высоких энергий стала продолжением научного сотрудничества Томского политеха и ЦЕРН. Например, томичи проверяют алмазы для детекторов Большого адронного коллайдера, разрабатывают вместе с зарубежными коллегами новые методы управления пучком протонов Большого адронного коллайдера (БАК), уточняют характеристики бозона Хиггса, ведут другие исследования по физике элементарных частиц. Инженерами ТПУ разработаны и поставлены в ЦЕРН детали рельсовой системы для одного из основных детекторов коллайдера, который даст ответ на вопросы существования антиматерии.
Российские университеты и меганаука
Роль российских университетов в международных научных коллаборациях стала ключевой темой для дискуссии, которая состоялась в рамках школы. Своими мыслями о важности и потенциале сотрудничества поделились представители ЦЕРН, а также участники российских мегасайенс-проектов из Дубны, Новосибирска и Курчатовского института, которые проводят исследования в ЦЕРН.
"Сегодня крупные проекты, которые мы называем megascience, становятся ядром науки и способствуют ее развитию. Задача научных организаций и академических институтов — быть как можно более вовлеченными в реализацию этих проектов, потому что иначе такие проекты как ЦЕРН невозможны. Сотрудничество помогает решать глобальные проблемы, обмениваться результатами и ресурсами, интеллектуальными прежде всего", — сказал Максим Титов, сотрудник Комиссариата по атомной энергии Франции (CEA).
ТПУ и ЦЕРН
Научные мегапроекты нуждаются не только в технологиях и финансировании. Огромное значение для развития науки в таких лабораториях как ЦЕРН играет интеллектуальный потенциал. Поэтому привлечение молодежи, развитие исследовательских и образовательных возможностей для студентов и аспирантов имеет особое значение.
Директор по международным связям ЦЕРН Шарлотта Варакауле выделила три направления, в которых молодые исследователи могут проявить себя в крупнейшей лаборатории по физике высоких энергий. Это модернизация Большого адронного коллайдера, эксперименты на оборудовании ЦЕРН и проектирование новых исследовательских технологий. «По всем этим направлениям мы приветствуем участие студентов из России, — отметила Шарлотта Варакауле. — В рамках Транссибирской школы мы как раз обсуждали важные вопросы вовлечения молодых ученых и студентов, а также возможности, которые предоставляются на уровне регионов. Большое спасибо ТПУ, на базе которого проходит школа».
"Наши проекты растут вширь, и мы понимаем, что для более успешного выполнения нам необходимы интеллектуальные ресурсы из регионов. Поэтому мы не ограничиваемся только крупными городами, но обращаем внимание на сильные вузы и институты за пределами столиц. Томск и соседние города демонстрируют большой потенциал и активность в стремлении сотрудничать с ЦЕРН", сказал советник Генерального директора ЦЕРН Кристоф Шафер, рассказавший во время дискуссии об образовательных возможностях для студентов.