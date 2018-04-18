Стойленский ГОК присоединился к всероссийской акции «Неделя без турникетов»

Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) присоединился к всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая проходит в рамках федерального проекта «Работай в России !».

«Посещение предприятия формирует интерес студентов и школьников к профессиям, актуальным для Стойленского ГОКа. Молодые люди в доступной форме и очень наглядно получают информацию о том, как работает компания, какие специалисты здесь наиболее востребованы. Можно сказать, что экскурсия — это своеобразный урок, который дает возможность молодежи более взвешенно сделать выбор своей будущей профессии», — комментирует директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.

С начала апреля СГОК уже посетили ученики старооскольской школы №15 и делегация учителей из Москвы . Они увидели карьер, парк большегрузных БелАЗов и палеонтологический музей. Для участников программы «Молодой специалист Стойленского ГОКа» организовали экскурсию по всей цепочке технологических процессов — от добычи руды до производства окатышей.

В ближайшее время на комбинат приедут учащиеся из 2-й старооскольской школы, участники программы «Школа юного горняка», студенты политехнического колледжа и местного филиала Российского государственного геологоразведочного университета.