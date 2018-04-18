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Стойленский ГОК присоединился к всероссийской акции «Неделя без турникетов»
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Стойленский ГОК присоединился к всероссийской акции «Неделя без турникетов» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) присоединился к всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая проходит в рамках федерального проекта «Работай в России!».
«Посещение предприятия формирует интерес студентов и школьников к профессиям, актуальным для Стойленского ГОКа. Молодые люди в доступной форме и очень наглядно получают информацию о том, как работает компания, какие специалисты здесь наиболее востребованы. Можно сказать, что экскурсия — это своеобразный урок, который дает возможность молодежи более взвешенно сделать выбор своей будущей профессии», — комментирует директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.
С начала апреля СГОК уже посетили ученики старооскольской школы №15 и делегация учителей из Москвы. Они увидели карьер, парк большегрузных БелАЗов и палеонтологический музей. Для участников программы «Молодой специалист Стойленского ГОКа» организовали экскурсию по всей цепочке технологических процессов — от добычи руды до производства окатышей.
В ближайшее время на комбинат приедут учащиеся из 2-й старооскольской школы, участники программы «Школа юного горняка», студенты политехнического колледжа и местного филиала Российского государственного геологоразведочного университета.
Акция «Неделя без турникетов» проводится с 2015 года при поддержке Союза машиностроителей России. Ее цель — познакомить школьников и студентов с предприятиями страны, условиями труда и профессиями, которые востребованы на современном промышленном производстве.
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