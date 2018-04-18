В школах Бурятии после нападения на учеников в январе появятся еще 118 психологов

УЛАН-УДЭ , 18 апреля. / ТАСС /. Дополнительные 118 ставок психологов введут с нового учебного года в школах Бурятии после нападения на учеников в январе. Об этом ТАСС сообщил в среду заместитель министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

Вооруженный топором ученик девятого класса 19 января напал на детей и учительницу в школе в пригороде Улан-Удэ ( поселок Сосновый Бор ), после чего поджег учебное помещение и ранил себя ножом — в результате были госпитализированы семь человек, включая нападавшего и педагога. В среду, по предварительным данным СК РФ, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег, а также сам себе нанес ножевое ранение. В больницы госпитализированы сам подросток и трое пострадавших от его действий.

"В 2018 году мы вводим дополнительно к существующим 118 ставок школьных психологов. Деньги из республиканского бюджета на это выделены, к 1 сентября все эти ставки будут заполнены", — сказал Поздняков.

Он уточнил, что такое изменение позволит выполнять норматив, согласно которому на каждые 500 учащихся должен приходиться один психолог.

"В настоящее время пока идет отбор кандидатов на эти должности, то есть они в муниципалитетах есть, просто кому— то нужно переподготовку пройти, кому-то — курсовую подготовку пройти. То есть процесс идет", — отметил замминистра.

Как сообщили ТАСС в комитете по образованию администрации Улан-Удэ, 39 ставок школьных психологов будет выделено средним общеобразовательным учреждениям столицы Бурятии. «У нас в семи школах не хватало раньше психологов. Теперь специалисты появятся, а в больших школах ставки еще добавят. К 1 сентября 2018 года все образовательные учреждения будут укомплектованы психологами полностью», — пояснили в Комитете.

Безопасность в школах

В самой школе номер 5, где произошло ЧП, сменился директор. Прежний, как сообщалось ранее, уволился по собственному желанию. С 1 февраля там установлена кнопка тревожной сигнализации, заключен договор с ЧОП «Викинг». «Также по всей школе налажена работа 38 видеокамер. Усилено дежурство администрации во время учебного процесса», — добавили в комитете по образованию.

Меры безопасности усилены и в других образовательных учреждениях. «Принято решение: те рамки-металлодетекторы, которые использовались на выборах, они все передаются в школы. Муниципалитеты проводят работу по выделению дополнительных ставок в образовательных учреждениях на вахтеров. Также на муниципальном уровне решаются вопросы об установке видеокамер в школах», — сказал Поздняков.

Продление ареста

По факту нападения в улан-удэнской школе возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и халатности. После ЧП был задержан 15-летний нападавший и двое предполагаемых соучастников 14 и 15 лет, им предъявлены обвинения. Суд арестовал всех троих на месяц, в конце марта арест был продлен до 19 июля. Сейчас подростки содержатся в следственном изоляторе , в корпусе для несовершеннолетних.