Третьего не дано. Жители села Глотово готовы выйти на оборону школы

Со временем, уверены мест­ные жители, это приведёт к оттоку молодёжи и гибели села.

Интернатный режим

В сельском поселении, куда входят Глотово и ещё семь деревень, прописаны около 550 человек. Кроме садика и школы в селе функционируют сельхозкооператив «Югор», ФАП, отделение почты , дом культуры, библиотека, лесхоз, пожарная часть, частные магазины. Одним словом — жить можно.

Инициативу районных властей переформатировать школу из-за малого числа учеников (сегодня здесь обучаются 23 ребёнка) в Глотово каждый воспринял как посягательство на свои права.

«Чиновники предложили школу реорганизовать, а учеников 10-11 классов отправить учиться в село Чернутьево — это почти в ста километрах отсюда. Там детей определят в холодный интернат, а домой их будут привозить раз в две недели на выходные», — рассказала директор Глотовской средней школы, депутат райсовета Анна Кряжевская.

Против такого обучения выступают и родители школьников: некоторым из них довелось на себе испытать жизнь в интернате в школьную пору. И от такого «счастья» своих чад им хочется уберечь. Также неясным остаётся вопрос с перевозкой школьников до Чернутьево. Свежи в памяти прошлогодние ДТП со школьными автобусами на дорогах Коми, когда дети получали травмы и гибли сопровождающие их учителя. Рисковать никто не хочет.

А потому старшеклассники уже начали обдумывать варианты отъезда из родного села.

«Если в следующем учебном году школу сделают девятилетней, то в интернат не поеду. Придётся ехать в Сыктывкар поступать в какой-нибудь лицей», — рассуждает один из учеников.

В селе уже подрастают будущие школьники — 13 малышей ходят в детсад. Всего в саду и школе работают 25 человек. После возможной оптимизации дошколят из отдельного здания переведут под одну крышу со школой (чтобы сократить коммунальные расходы).

При таком раскладе неизбежно сокращение работников. Оставшимся без заработка педагогам, техничкам придётся уехать из Глотово в поисках лучшей жизни (в маленьких сёлах работу днём с огнём не сыскать). И это на фоне призывов правительства создать все условия для жизни людей на селе и остановить отток молодёжи.

Без права на права

И такая картина в нашей республике повсюду. В прошлом году в том же Удорском районе пытались реорганизовать школу в селе Чернутьево. Лишь после того как к ситуации подключились общественники, школе дали работать в прежнем режиме.

Мы уже писали о том, что в посёлке Поляна Сосногорского района чиновники отменили организованный подвоз дошколят в детсад соседнего села. В результате некоторые дети вынуждены сидеть дома. Стало быть, остались без права на образование, гарантированное Конституцией. В такой же ситуации оказались дошколята из села Часово, деревень Малая Слуда и Большая Слуда Сыктыв­динского района. Но родительский ропот о нарушении прав детей власти будто не слышат.

Минобразе Коми нам сообщили, что пока реорганизация Глотовской средней общеобразовательной школы приостановлена. Однако это решение неокончательное.

«В данной школе ежегодно сокращается контингент обучающихся: в 2015 г. было 33 ученика, в 2016 г. — 30, в 2017 года — 23. В этом году в первом классе учащихся нет, во 2-9 классах — по два-четыре ученика в классе, в 10-11 классах — по одному ученику», — пояснили в ведомстве.

Руководитель Удорского района Николай Жилин рассказал, что депутаты района провели опрос жителей Глотово. В нём приняли участие 76 человек. Из них только пятеро поддержали идею реорганизации учебного заведения, 71 человек высказались против.

«Пока школа в Глотово останется средней. Но через время мы будем вынуждены вернуться к этому вопросу», — резюмировал глава района.