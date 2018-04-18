Как получить сразу несколько востребованных профессий

В САФУ давно знают, как дать студенту сразу несколько профессий, в каждой из которых он к тому же будет владеть и практическими навыками. Причем профессии эти гарантированно востребованы предприятиями региона. Студенты САФУ с первых курсов трудоустроены на "Севмаше" , «Звездочке», так как университет давно сотрудничает с судостроительными предприятиями Северодвинска по системе «завод — втуз».

Кроме того, университет использует программы прикладного бакалавриата. В высшей школе энергетики, нефти и газа САФУ первый набор провели в 2013 году по специальности «менеджмент в электроэнергетике и электротехнике». Еще одна программа прикладного бакалавриата — «обслуживание и ремонт скважин» по направлению «Нефтегазовое дело».

И инженер, и электромонтер

Дмитрий Василевский сейчас учится на IV курсе. По завершении университета, как он говорит, у него будет большой выбор: как инженер он сможет или управлять участком, или проектировать электролинии, или, например, систему электроснабжения какого-нибудь завода. Направление «менеджмент в электроэнергетике и электротехнике» Дмитрий выбрал как раз из-за прикладного характера. «Я уже получил рабочую профессию „электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования“. Работая инженером, ты будешь знать и чем непосредственно занимаются электромонтеры, то есть твои подчиненные, и как организован процесс», — говорит Дмитрий.

Директор высшей школы энергетики, нефти и газа САФУ Павел Марьяндышев поясняет, что все сокурсники Дмитрия получают эту рабочую специальность, а те, кто учится по направлению «обслуживание и ремонт скважин», получают профессию или помощника бурения или оператора буровой. И в целом бакалавриат потому и прикладной, что студентам дается максимум практики. «В три-четыре раза больше [практики], чем в академическом бакалавриате. Где-то 60% теории, 40% практики».

Все это САФУ может реализовать не только благодаря активному взаимодействию с профильными предприятиями. «У нас тесная связка с промышленными предприятиями и много преподавателей-практиков», — говорит Павел Марьяндышев.

Ольга Скорнякова представляет сторону работодателя. Она возглавляет отдел персонала ПАО «МРСК Северо-Запада» (Межрегиональная распределительная сетевая компания — прим. ТАСС ) «Архэнерго». Ольга говорит, что программу обучения инженеров-электроэнергетиков перед внедрением в университетскую программу на предприятии тщательно изучили и пришли к выводу, что ее выпускники «заточены на конкретную работу на производстве». «У нас в прошлом году был организован целевой прием в САФУ, мы выбрали прикладной бакалавриат, двое молодых людей из отдаленных районов Архангельской области , где наблюдается дефицит квалифицированных кадров, поступили и учатся по программе „Электроэнергетика и электротехника “, — поясняет Скорнякова.

А во время обучения студенты проходят практику на предприятии. „Студенты хорошие, знания и отношение к работе демонстрируют серьезное. На электроэнергетику и поступить непросто, и учиться достаточно сложно, случайных людей там просто нет. Конечно, что будет на выходе, сказать сложно, будем смотреть, когда примем выпускника-бакалавра, но пока нам как потенциальному работодателю все нравится“, — констатирует Скорнякова.

Дмитрий Василевский проходил практику в „МРСК Северо-Запада“, а еще в „Архоблэнерго“ и „Севералмазе“. На алмазном производстве он успел поработать и электромонтером. „Как раз применил знания, полученные в университете, на практике“. Павел Марьяндышев говорит, что Дмитрий очень скромно отзывается о своих навыках, а на самом деле это была полноценная работа.

На работе с первого курса

В филиале САФУ в Северодвинске почти все студенты инженерных специальностей с первого курса являются сотрудниками не только судостроительных гигантов „Севмаш“ и „Звездочка“, а и научно-исследовательского проектно-технологического бюро „Онега“ или, например, „Северного производственного объединения „Арктика“. Пятикурсник Алексей Болотанов учится на кораблестроителя и работает на „Севмаше“. „На некоторых курсах у нас вечернее обучение: днем работаем на предприятии, а вечером учимся в университете“, — объясняет будущий инженер-конструктор.

Проректор-директор филиала САФУ в Северодвинске Наталья Никулина говорит, что таких рабочих семестров у студентов четыре, начиная со второго курса, а взаимодействие с предприятиями у вуза максимальное. „Мы стараемся реагировать на потребности производства“. Например, сотрудники „Севмаша“ на базовой кафедре читают студентам те дисциплины, которые им понадобятся на их предприятии, а проектируют в том программном продукте, который установлен на „Севмаше“. „Соответственно, студенты, приходя туда, уже знают и программу, и что как делается. И все директора наших заводов — это выпускники системы „завод — втуз“, — рассказывает Никулина.

Еще один пятикурсник, Сергей Родичкин, который изучает наземные транспортно-технологические комплексы, рассказывает, что сначала, когда он пришел на производство, какое-то время работал с наставником. „Полгода я ходил в учениках по своей профессии, занимался ремонтом на рабочем номере, затем мне дали разряд, а на третьем курсе предложили перейти на инженерную должность в цехе. На мой взгляд, это самая правильная система, когда ты сразу видишь, зачем нужны теоретические знания, которые тебе даются, — отмечает Сергей. Окончив вуз, он останется работать на „Севмаше“.

Северодвинские предприятия такой системой подготовки специалистов довольны. „Хорошо зарекомендовала себя подготовка кадров для предприятия в Институте судостроения и морской арктической техники (филиал САФУ в Северодвинске — прим. ТАСС) по системе „завод — втуз“, дающая возможность получить специалиста с хорошими производственными знаниями. Также, благодаря сотрудничеству с техникумом судостроения и машиностроения, „Севмаш“ ежегодно пополняется молодыми рабочими, уже получившими опыт работы на производстве во время учебы“, — пояснил заместитель генерального директора по управлению персоналом „Севмаша“ Владимир Сыродубов.

С коллегами согласны и на „Звездочке“. „Предприятие, с одной стороны, является своего рода заказчиком квалифицированных специалистов, а с другой — принимает непосредственное участие в образовательном процессе, создает такие условия, в которых аудиторная подготовка студентов опирается на практическое применение полученных знаний в условиях производства. Это позволяет, во-первых, дать студенту прочные теоретические знания, а во-вторых, существенно сократить время на адаптацию выпускника вуза на рабочем месте“, — пояснили ТАСС на предприятии.

Из агрономов в судостроители

Университет работает с заводами и по переподготовке специалистов. В марте 28 специалистов „Севмаша“ обучились по программе „Судовые энергетические установки“. Многие сотрудники работают уже давно, они знают свое дело на практике, но профильных „корочек“ не было.

“Я работаю инженером-механиком, а образование у меня „металлургия сварочных процессов“, — рассказывает один из выпускников программы Денис Деминцев. — Работаю с 2004 года, теперь есть документ по профилю“.

Как пояснила директор Института переподготовки и повышения квалификации северодвинского филиала САФУ Ирина Дьяконова, сотрудники предприятия учились четыре месяца без отрыва от производства. „У людей, которые, например, в 1990-е годы пришли на предприятия, а тогда была сложная ситуация с кадрами, не было профильного образования судостроителя. У кого-то было инженерное, но, например, связанное с дорожными работами, у кого-то педагогическое, у кого-то аграрное. Все они 10−15 лет отработали на производстве и навыки получали на практике“, — говорит Дьяконова.

В апреле закончит обучение еще одна группа переподготовки — „корпусное производство“. САФУ и дальше планирует активно сотрудничать с предприятиями по разным направлениям подготовки.

В марте в послании Федеральному собранию глава государства поставил задачу, опираясь на лучшие практики и опыт, в короткие сроки провести модернизацию системы профессионального образования, „добиться качественных изменений в подготовке студентов, прежде всего, по передовым направлениям технологического развития“. Кроме того, Путин указал на необходимость „сформировать ступень „прикладного бакалавриата“ по тем рабочим профессиям, которые фактически требуют инженерного образования“, а также „организовать центры опережающей профессиональной переподготовки и повышения квалификации для уже работающих граждан“.