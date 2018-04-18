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Педагоги школы №2121 имени Куркоткина приняли участие в первом апрельском субботнике
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Педагоги школы №2121 имени Куркоткина приняли участие в первом апрельском субботнике 

Управа района Люблино 2 часа назад
Фото: Управа района Люблино
Коллектив школы №2121 имени Куркоткина принял участие в субботнике, который прошел 14 апреля в районе Люблино. Об этом сообщил представитель администрации образовательного учреждения.
— В день субботника коллектив школы принял активное участие в празднике труда, который проходил в сквере имени Александра Авдеева. Помимо наведения порядка в программе были танцы, песни, полевая кухня, чай и сладости, — отметил представитель школы.
Добавим, что школа №2121 имени Куркоткина находится по адресу улица Ставропольская, 20. (мю)
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