Чайка обещал проверить данные о готовящихся «колумбайн-сообществом» нападениях в школах РФ

По ее словам, еще 10 апреля она направила в Генпрокуратуру письмо с аналитической справкой Лиги безопасного интернета о динамике распространения деструктивных подростковых сообществ в одной из соцсетей. «В том числе „колумбайн-сообщества“, пропагандирующего нападения на школы. В этой справке есть четкая информация о том, что в апреле-мае в связи с годовщиной известной расправы в школе в Колорадо 20 апреля 1999 года в России в ряде школ планируются подобного рода нападения с убийствами и расправой», — сообщила Мизулина.

По ее словам, в справке приводятся списки регионов, школ и информация о конкретных подростках (вовлеченных в это сообщество), которые планируют осуществить такую акцию. «В том числе и информация о школьнике из Стерлитамака (где сегодня было совершено нападение в школе)», — отметила Мизулина.

"Очень прошу вас проверить эти конкретные факты и не допустить повторения трагедии", — призвала она генпрокурора. «Мы проверим, — заверил Чайка. — Последнее время мы много делаем в этом направлении, у нас создано отдельное управление по надзору за законодательством в отношении несовершеннолетних». «Бесспорно, мы обратим на это внимание», — пообещал генпрокурор.

"Колумбайн-сообщества" — группы, посвященные массовому убийству в школе «Колумбайн» в штате Колорадо. В апреле 1999 года двое учеников старших классов напали на остальных учеников и персонал в своей школе с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. Нападавшие ранили 37 человек, из них 13 — смертельно. После этого они застрелились сами.