Кузнецова призвала педагогов изучать деструктивный контент в интернете

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала учителей изучать деструктивный контент в интернете для профилактики совершения преступлений среди несовершеннолетних.

По предварительным данным СК РФ, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем, по информации СК, он разлил горючее вещество, поджег его, а затем сам нанес себе ножевое ранение. Еще одна ученица, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. В больницы госпитализированы сам подросток и трое пострадавших.

"Педагоги не знали названий деструктивных групп, контента и так далее", — поделилась Кузнецова своими впечатлениями от общения с большим количеством учителей. «Безусловно, необходимо настаивать, чтобы эта пробельность была заполнена», — сказала она в среду ходе заседания общественного совета при уполномоченном.

Комментируя нападение подростка на одноклассниц и учителя в Башкирии , детский омбудсмен напомнила, что ранее уже выступала с предложением разработать новые рекомендации для классных руководителей с учетом такого рода событий.

Кузнецова также информировала о том, что восстановить работу школы, где произошло ЧП, планируется с 19 апреля.