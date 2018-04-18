Напавший на башкирскую школу «колумбайнер» предупреждал о своих намерениях

Башкирский девятиклассник, устроивший резню и поджог в школе, предположительно, планировал свое нападение заранее и делился своими планами в соцсетях. Скриншот его переписки опубликовал Telegram-канал MDK.

Во «ВКонтакте» он вел аккаунт под именем Август Кошмаров, сообщает Telegram-канал «112». Судя по публикациям на стене страницы, молодой человек относит себя к числу «колумбайнеров» — школьников, который вдохновляются поступком американских подростков Эрика Харриса Дилана Клиболда , устроивших расправу над учениками школы «Колумбайн» (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года. Ее жертвами стали 13 человек.

Для нападения на стерлитамакскую школу подросток использовал канцелярский нож и бутылку из-под минеральной воды, куда он налил бензин. Подросток уже состоял на учете из-за отклонений в поведении и учился в коррекционном классе.

Нападение на школу № 1 города Стерлитамак было совершено утром 18 апреля. В результате пострадали двое школьниц, учитель информатики и сам виновник ЧП, пытавшийся покончить с собой.