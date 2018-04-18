Заключительный День открытых дверей прошел перед началом приемной кампании 

Познакомиться с Университетом имени Пирогова Обручевского района пришли ребята, мечтающие поступить на педиатрический факультет.
Главную информационную часть мероприятия открыл проректор по учебной работе Андрей Иванович Коробко. «Наш университет был одним из первых, куда имели возможность поступить женщины, чтобы стать дипломированными врачами. За более чем сто лет у нас сформировалась мощная научная и образовательная школа. Это первый вуз в нашей стране, который объединил науку и образование, поэтому ему был присвоен статус национального исследовательского», — подчеркнул Андрей Иванович. Очень подробно рассказала о первом в мире педиатрическом факультете декан, профессор Лидия Ивановна Ильенко. Из ее выступления гости узнали не только об истории факультета, но и об учителях, сформировавших крупнейшие научные школы, а также о системе обучения будущих детских врачей в университете.