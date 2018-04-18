Ещё
Заключительный День открытых дверей прошел перед началом приемной кампании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заключительный День открытых дверей прошел перед началом приемной кампании 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Познакомиться с Университетом имени Пирогова Обручевского района пришли ребята, мечтающие поступить на педиатрический факультет.
Главную информационную часть мероприятия открыл проректор по учебной работе Андрей Иванович Коробко. «Наш университет был одним из первых, куда имели возможность поступить женщины, чтобы стать дипломированными врачами. За более чем сто лет у нас сформировалась мощная научная и образовательная школа. Это первый вуз в нашей стране, который объединил науку и образование, поэтому ему был присвоен статус национального исследовательского», — подчеркнул Андрей Иванович. Очень подробно рассказала о первом в мире педиатрическом факультете декан, профессор Лидия Ивановна Ильенко. Из ее выступления гости узнали не только об истории факультета, но и об учителях, сформировавших крупнейшие научные школы, а также о системе обучения будущих детских врачей в университете.
Обручевский меридиан: последние новости
Словацкие русисты прошли повышение квалификации в Обручевском районе Гёте-Институт приглашает на Московский международный салон образования В Обручевском районе стартовала конференция
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии271
США разместили в Греции ядерное оружие342
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда22
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти39
Засосало насмерть60
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
01:33
Собянин осмотрел итоги реставрации церкви
Новости Москвы
06:27
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский
Происшествия
00:33
США разместили в Греции ядерное оружие
В мире
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение