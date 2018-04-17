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ДОСААФ Тульской области провел «Уроки Мужества» посвященные летчику-асу
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ДОСААФ Тульской области провел «Уроки Мужества» посвященные летчику-асу 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Региональном отделении ДОСААФ России Тульской области и его структурных подразделениях прошли мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения трижды Героя Советского Союза Александра маршала авиации СССР Ивановича Покрышкина.
В Региональном отделении ДОСААФ России Тульской области и его структурных подразделениях прошли мероприятии, посвященные 105-й годовщине со дня рождения трижды Героя Советского Союза маршала авиации СССР Александра Ивановича Покрышкина.
Александр Иванович Покрышкин является ярким примером героизма и патриотизма. Этот советский военный летчик-ас стал первым трижды Героем Советского Союза, дослужился до Маршала авиации СССР. Отслужив в авиации, военачальник стал председателем ДОСААФ СССР.
Уроки мужества, посвященные памяти А. И. Покрышкина, прошли в Мордвеском центре образования имени В. Ф. Романова, Веневском центре образования №1, Веневском СТК ДОСААФ России Тульской области, Киреевском центре образования № 2, Киреевском центре образования № 4, Одоевской средней школы им. В. Д. Успенского, средней школы Новой Черепети Суворовского района, Техническом колледже им. С. И. Мосина города Тулы.
В Веневском, Донском, Заокском и Чернском СТК ДОСААФ России Тульской области состоялись соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвященные памяти Героя, в которых участвовали курсанты ДОСААФ и школьники образовательных учреждений области.
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