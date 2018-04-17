Волгоградский институт бизнеса станет некоммерческой академией после скандала со взятками

В Волгоградском институте бизнеса запущен процесс реорганизации. Руководство вуза в этот понедельник приняло решение изменить его название и юридическою форму. Частное учебное заведение, известное волгоградцам как «копейка», планирует превратиться в автономную некоммерческую организацию с другим ректором и с управляющим всеми ее деньгами наблюдательным советом.

Сегодня в Волгоградском институте бизнеса состоялась встреча ректора этого частного вуза Андрея Ващенко со студентами и сотрудниками. Он заявил, что репутация вуза подорвалась после того, как были приняты студенты из ранее расформированных учебных заведений.

Скандал с институтом бизнеса разгорелся 10 апреля. В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области сообщали, что, по данным следствия, организованная группа, в которую вошли руководство и преподаватели вуза, несколько лет регулярно собирала со студентов деньги за беспрепятственную сдачу целых сессий либо отдельных экзаменов, зачетов и различных отчетов. В создании группы подозревается декан юридического факультета, которая включила в число своих сообщников еще 12 сотрудников вуза. Систематически они получали от студентов от 5 до 23 тысяч рублей за выставление оценок без фактической проверки знаний. Проверяется информация о не менее чем 100 эпизодах подкупа. После возбуждения уголовного дела подследственные были уволены из института. Декан юридического факультета и старший преподаватель центра дистанционного обучения взяты под стражу.

Андрей Ващенко: «Сожалеем о произошедшем, но уверен, что это станет новым толчком развития вуза»

— Все 8 студентов, в отношении которых возбуждено уголовное дело по даче взятки, были зачислены из уже закрытых вузов: МФЮА, СГА, Академии инновации, — заявил Андрей Ващенко. — Мы их приняли по просьбе их руководителей с максимально лояльными условиями без сдачи экзаменов. В бывших учебных заведениях этих студентов в открытую предлагали сдавать сессию коррупционным путём. Такой принцип они решили культивировать и в наших стенах. Увы, но такой отклик они нашли и у некоторых наших сотрудников. С такими студентами и преподаватели мы расстаёмся без права на восстановление.

Ректор утверждает, что к нему и к руководству вуза претензий со стороны прокуратуры нет. Какие-либо нарушения лицензии и государственной аккредитации у Волгоградского института бизнеса отсутствуют.

В вузе обучаются около 3500 студентов

— Это преступление не руководства, а конкретных людей, тем более что на момент прихода сотрудников правоохранительных органов работал всего один сотрудник вуза — специалист по трудоустройству, — заявил ректор. — Все остальные уволены больше чем год назад.

Глава вуза сделал акцент на том, что учебный процесс студентов прерываться не будет.

— Беспокоиться вам не о чем, — уверяет ректор Андрей Ващенко. — Просто становится обидно, когда люди мажут грязью такой огромный коллектив, который приносил столько побед в научных и творческих конкурсах. Через полтора года нам предстоит подавать заявление на очередную аккредитацию. Будет плановая проверка Рособрнадзора в этом году. Прямо сейчас вуз проходит мониторинг. Думаю, что и в этот раз мы достойно покажем свои достижения.

Показывать свои достижения вуз будет уже не в качестве частного института. По словам Андрея Ващенко, возглавляемый им институт бизнеса станет автономной некоммерческой организацией под названием «Академия общественных наук». Уже известен и новый и.о. ректора академии — старший преподаватель кафедры «Финансовых, учетных и математических дисциплин» Ольга Изюмова . Управлять академией, назначениями ректора и её бюджетом будет общественный совет, в который войдут в том числе и представители власти. Какую роль будет играть в новом вузе сам Андрей Ващенко и сохранит ли он влияние на новый вуз, он так и не пояснил.

В этом году студенты получат дипломы Волгоградского института бизнеса

В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 4 бывших и 1 действующего сотрудника Волгоградского института бизнеса, а также 8 студентов заочной формы обучения. Все они подозреваются в коммерческом подкупе и мелком коммерческом подкупе.