Инженерное образование модернизируется и по содержанию, и по форме

В СФУ работают над совершенствованием инженерного образования не первый год, внедряя проектный подход, создавая собственные технологии, перенимая и масштабируя лучшие практики российских и зарубежных университетов, стремясь как можно раньше дать студентам возможность получить практические навыки у конкретного работодателя.

Университет заключил множество партнерств как с государственными, так и с частными корпорациями, крупным, средним и малым бизнесом, где востребованы инженерные кадры. Реализуются и различные программы повышения квалификации.

Системное инженерное мышление, работа в команде, лидерство, коммуникативные навыки, междисциплинарные знания — все это составные части инженерного образования сегодня. Современный инженер должен принять социальные, экономические и технологические вызовы времени и уметь ответить на них, а свои знания превратить в технологическую новацию, считает руководство вуза. Поэтому ему необходимы и предпринимательские навыки.

— Когда началась программа модернизации инженерного образования, перед нами встал первый вопрос: что нас не устраивает в существующем? — говорит и.о. ректора СФУ Владимир Колмаков . — И мы пришли к выводу, что современный инженер — это мощная техническая подготовка плюс дополнительные знания в области системной инженерии и управления проектами, навыки коммуникации, это лидерство и креативность. Современные студенты более подвижны, пытливы, у них больше доступа к информации. Они более продвинутые с точки зрения цифровых технологий, источников информации. Но ни для кого не секрет, что при серьезном объеме набора на технические специальности все равно в регионах Сибири сохраняется большой дефицит подготовленных специалистов, способных и, что немаловажно, желающих, связать свою судьбу с производством.

В магистратуре каждый проект должен заканчиваться конкретным инженерным продуктом, который может быть интересен для производственной компании

— Поэтому перед университетом встала задача попытаться изменить и содержание, и формы инженерного образования, — поясняет директор департамента развития магистратуры и дополнительного профессионального образования Ольга Осипенко. — Например, прежде лекция была практически единственной формой обучения, а профессор оставался единственным носителем знания. А сегодня источников информации множество, так зачем же тратить время на пересказ учебника? Дайте студенту конкретное задание, пусть сам найдет информацию, оставшееся время истратит на консультации и дискуссии с профессурой.

Так, в 2012 году в университете поставили задачу — для подготовки инженеров перейти на проектный режим обучения. В магистратуре каждый проект должен заканчиваться конкретным инженерным продуктом, который должен быть интересен и конкурентоспособен для производственной компании. Тогда у магистрантов складывается понимание того, что они делают серьезное дело. Проявились и работодатели, у которых были реальные интересы: компания «Информационные спутниковые системы» им. Решетнёва", предприятие «Радиосвязь», "Роснефть" РУСАЛ и др.

Каждый семестр студент делает как минимум один проект. Обязательна его публичная презентация. В качестве экспертов привлекаются действующие сотрудники предприятий.

Впоследствии было принято беспрецедентное решение — большой объем практики перенесли в международные компании, причем при условии, что она должна быть длительной — не меньше 8 недель. Для этого магистрантам потребовался английский язык, без которого невозможно говорить о доступе к мировым источникам информации.

Современный инженер — это мощная техническая подготовка плюс знания в области системной инженерии и управления проектами

Сегодня в вузе уже есть магистерские проекты, которые реально коммерциализованы. Это, например, 3D-принтер по очистке нефтяных резервуаров и другие.

Несколько иначе получалось с бакалавриатом, и тому есть объективные причины, считает профессор кафедры современных образовательных технологий, член университетской команды по модернизации инженерного образования Наталия Гафурова.

— В системе бакалавриата-специалитета обучается гораздо больше студентов, они должны изучать общеобразовательные предметы — математику, историю, физкультуру и т.д., то есть мы обязаны обеспечить набор дисциплин, обязательных с точки зрения государственного образовательного стандарта. Наконец, по сравнению с магистратурой это более длительный период обучения.

Но и здесь по инженерным направлениям с начала учебного года стартовали новые формы — студентам предложили игры с инженерными задачами. У них есть право выбора дисциплин, каждый может выстроить свою индивидуальную траекторию. Несколько дисциплин им читают на английском языке, который по усиленной программе будущие бакалавры изучают все четыре года. Кроме этого, в вузе меняют и содержание отдельных дисциплин. Например, зачем студента-первокурсника заставлять изучать Киевскую Русь, которую он уже изучал в школе? И в вузе ввели курс истории науки, техники и производства. Практика показала: когда исторические факты увязываются с будущей профессиональной деятельностью, студентам становится гораздо интереснее. Появилась и совсем новая дисциплина, которая, например, в Японии на любом инженерном направлении преподается четыре-пять лет. Это спецкурс по выбору «Инженерная этика». Он отвечает на простой вопрос: как твое инженерное решение улучшит жизнь людей и что будет после того, когда им перестанут пользоваться? Это вопросы, связанные с социумом, с этикой. Всего ввели уже 8 новых дисциплин.

Многие новые образовательные идеи в СФУ взяли из опыта других университетов, включая зарубежные — университет на постоянной основе общается со 140 университетами мира. Так, из Массачусетского технологического института СФУ, как и ряд других университетов страны, при поддержке Министерства образования и науки РФ , позаимствовал концепцию CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate). В переводе с английского это означает «Задумка — Проектирование — Реализация — Управление». Это международный проект, и студенты СФУ регулярно, не менее двух раз в год, участвуют в общих международных сборах. В этом году такой сбор пройдет в Японии, тема — проектирование дронов. В вузе уже по конкурсу выбрали трех студентов со свободным английским языком и с очень продвинутыми инженерными знаниями.

Кроме того, в программе развития СФУ анонсирован проект создания Инженерного городка.

— Это будет современный район инженерной науки и образования в пределах нескольких микрорайонов университетского кампуса, — рассказывает директор департамента проектной деятельности СФУ Павел Вчерашний . — Но не только. Это еще и попытка создания новой системы взаимоотношений.

При непосредственной помощи Министерства образования и науки РФ завершается реконструкция большого учебно-лабораторного корпуса, в котором каждый студент сможет реализовать свои инженерные идеи. Доступ в это пространство с современным оборудованием будет 24 часа в сутки все дни недели. Корпус будет сдан уже к концу 2018 года.

— Важно предоставить молодежи возможность получения практических навыков работы, реализации идей через студенческие конструкторские бюро, возможности создания прототипов, разработки проектной документации в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, — продолжает Павел Вчерашний. — Одним из главных направлений творческой мысли в Инженерном городке должно стать совершенствование среды обитания человека. Как мы сохраняем здоровье, какой образ жизни ведем, из чего строим дома и как возводим города, какой используем бензин, какой кладем асфальт, что едим, каким воздухом дышим и т.д. Мы хотим подготовить творческих и компетентных людей, а кем они станут — инженерами на заводе по созданию роботизированных систем или механиками крупного агрохолдинга — это уже будет их выбор. Главное, чтобы наш выпускник стал личностью, преобразующей действительность, улучшающей жизнь.

кстати

Уже сейчас студенты СФУ готовы разрабатывать в Инженерном городке свои идеи:

прототип экологичного индивидуального средства передвижения — болида на солнечной энергии;

автономное инвалидное кресло, шагающий механизм для подъема по лестницам, навигацию для слабовидящих, дроид-проводник и др. — для людей с ограниченными возможностями;

роботы и роботизированные системы различного назначения, в том числе в добывающей промышленности;

энергоисточники возобновляемой энергии для полива газонов, независимого уличного освещения, переработки излишков снега в очищенную воду;

установка производства вторичной бумаги для делопроизводства;

беспилотный транспорт между площадками, сеть велоинфраструктуры, бренд-велосипед на электротяге, из полностью перерабатываемых материалов и легкосплавного алюминия;

подводный дрон;

оборудование и приспособления для сварки.