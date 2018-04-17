В ГД внесли проект о пенсиях по потере кормильца обучающимся за рубежом

МОСКВА , 17 апр — РИА Новости . Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, позволяющий получать пенсии по потере кормильца студентам, уезжающим на учебу за границу вне зависимости от способа поступления в вуз и ранее не имевшим такой возможности.

Согласно пояснительной записке законопроекта, в настоящее время установление различий о возможности получения такой пенсии зависит исключительно от способа поступления в зарубежные учебные заведения: по направлению или без направления на учебу в соответствии с международными договорами Российской̆ Федерации.