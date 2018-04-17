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В школе №1538 Митина написали «Тотальный диктант»
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В школе №1538 Митина написали «Тотальный диктант» 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
Во 2-м здании школы № 1538 района Митино прошла масштабная акция «Тотальный диктант-2018». Проверить свои знания пришло 93 человека — ученики школы, родители, бабушки и дедушки, жители района Митино.
— Наши учителя по русскому языку и литературе: Парамонова С. А., Кузина М. Ю., Асташова О. Г., Салтанова Н. В. объяснили присутствующим все необходимые правила, а затем начали диктовать текст. Надо сказать, что текст оказался достаточно сложным и после долго обсуждался участниками акции и педагогами, — рассказали в администрации школы.
Итоги диктанта каждый участник сможет посмотреть в своем личном кабинете через 14 дней. (ср)
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