Форум для молодых ученых из 83 вузов мира открылся в Вологде

Виталий Тушинов. Более 1000 студентов со всего мира в течение недели презентуют свои идеи и разработки. В областном центре стартовал Международный научный форум «Молодые исследователи — регионам». Открытие форума прошло сегодня в областном правительстве. Участников приветствовал заместитель Губернатора Вологодской области

Круглые столы, мастер-классы и научная конференция пройдут с 16 по 20 апреля на базе ведущих вузов области: ВоГУ, ВИПЭ, МГЮА. Среди участников — студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые, а также старшеклассники.

«В форуме принимают участие исследователи из 55-ти вузов России . Мы говорим об изменении подходов к развитию региона, но очень мало уделяем внимания развитию фундаментальной науки, которая всегда двигала Россию и отдельно взятые регионы вперед. Именно молодые ученые в будущем будут формировать инвестиционную политику, которая даст толчок развитию России. Форум — это как раз та площадка, которая объединяет молодые кадры», — сказал заместитель Губернатора Вологодской области Виталий Тушинов

Белоруссии, Германии, Болгарии, Казахстана, Молдавии, США, Таджикистана, Украины, Программа рассчитана на неделю. Одно из главных событий — научная конференция. На нее заявлено около 800 докладов, которые подготовили молодые ученые из 55 вузов России, и 28 — зарубежных стран. Заочно в конференции участвуют молодые люди из Австрии Финляндии . Темы докладов самые разные: технические, гуманитарные, экономические и юридические.

Для участников форума подготовлена и развлекательная часть — инновационная игра-конкурс «Фабрика новаторов». Команды студентов разработают новый технический продукт и подготовят бизнес-план по его продвижению. Пройдет и традиционная выставка научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2018».

Международный форум «Молодые исследователи — регионам» проходит в десятый раз. Ежегодно организаторами научного события является Вологодский государственный университет при поддержке Правительства области.