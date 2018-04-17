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Президент РАН Сергеев получил награду за заслуги в науке во Франции
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Президент РАН Сергеев получил награду за заслуги в науке во Франции 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр Сергеев получил французскую награду за заслуги в науке и образовании
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