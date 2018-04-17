Школьное собеседование по русскому: чего ждать старшеклассникам

Российские девятиклассники 13 и 16 апреля массово прошли пробное итоговое собеседование по русскому. Его ввели, чтобы проверять уровень владения устным языком. Чего ждать школьникам, узнал корреспондент портала Москва 24, лично пройдя собеседование в столичной школе №1529 имени А. С. Грибоедова.

Собеседование как допуск к ОГЭ С 2018/2019 учебного года итоговое собеседование по русскому языку станет обязательным допуском для девятиклассников к ОГЭ (основному государственному экзамену). Процедура направлена на проверку спонтанной речи.

"Введение устной части в девятом классе — это выполнение давнего запроса. Потому что с момента рождения ЕГЭ мы отмечали, что устная, речевая деятельность в экзаменах девятого и одиннадцатого классов отсутствовала", — рассказала председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» Людмила Дудова.

Несмотря на то, что устная часть есть в экзаменах по иностранному языку, в русском языке ее не было, отмечает Дудова. По ее словам, девятый класс для апробации выбран правильно. «Устная деятельность является обязательным навыком и компетенцией. Старшая школа предполагает большой процент работ, связанных с речевой активной деятельностью устно. Это касается и презентации исследовательских работ, также это неотъемлемая часть проектной деятельности, об итогах которой нужен доклад», — сказала председатель координационного совета.

"Введение итогового собеседования определяется нормативными документами. В образовательном стандарте есть обучение устной речи, но мы ее никак не проверяем на уровне аттестации", — подтвердила порталу Москва 24 руководитель федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку Ирина Цыбулько.

По словам директора Федерального института педагогических измерений Оксаны Решетниковой, модель итогового собеседования рождалась два года — все это время «шли обсуждения и с профессиональным сообществом, и с учителями». «В 2016-м первая маленькая апробация проводилась в трех субъектах РФ . В 2017 году — в 21 субъекте. В нынешней широкомасштабной процедуре принимают участие около 80 процентов школ, это более 800 тысяч учащихся», — уточнила она.

Зачет/незачет Собеседование выпускникам девятых классов предстоит проходить в своих школах, а оценивать их будут по системе «зачет»/"незачет". Со следующего учебного года проводить собеседование будут во вторую среду февраля. Пропустившие или получившие «незачет» смогут пройти его в дополнительные дни — вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая.

Как выглядит процедура? Собеседование состоит из четырех заданий и займет около 15 минут.

Первое: чтение текста вслух; Второе: пересказ текста из первого задания. Плюс, во втором задании дана цитата выдающегося деятеля. В пересказ нужно уместно ее вплести; Третье: монолог на одну из предложенных тем; Четвертое: диалог с экзаменатором-собеседником, продолжающий тему монолога.

Корреспондент портала Москва 24 решил лично проверить, насколько это сложно (или наоборот), и прошел собеседование в столичной школе №1529 имени А. С. Грибоедова.

Собеседование принимала учительница русского языка Татьяна Пименова . Оценивала она мой устный русский язык по 19-ти параметрам, каждый критерий «стоит» один балл. В общем-то, для зачета нужно набрать 10 баллов и больше.

Тексты для чтения и пересказа посвящены выдающимся людям России. Мне достался — о русском биологе, лауреате Нобелевской премии Илье Мечникове

Татьяна оценивала интонацию и темп чтения (кстати, в помощь в некоторых словах было проставлено ударение, например в слове «простоквАша»). Процедура напомнила недавно прошедший «Тотальный диктант», только теперь у меня была роль «диктатора», а не пишущего.

Первое задание далось легко — вряд ли старшеклассники испытают большие проблемы с чтением.

Самым сложным мне показался пересказ текста. Да и для школьников, которые пересказами обычно занимаются в начальной школе, после многолетнего перерыва может быть трудно осмыслить текст и ясно выразить его. На подготовку дали минуту, разрешили сделать пометки на черновике, чтобы выделить ключевые моменты. У меня цитата была о значении самоотверженности для ученого.

К слову, чтобы ученик поменьше волновался, его и экзаменатора сажают не друг против друга, а немножко под углом.

В третьем задании мне предложили три темы на выбор в разных жанрах:

1. Описание. (описать фотографию); 2. Повествование. В моем случае нужно было рассказать о своем самом любимом месте в природе; 3. Рассуждение. Мне попался вопрос про спорт — должен ли каждый человек заниматься спортом?

Я выбрал последний вариант. В течение нескольких минут я рассуждал о различиях профессионального спорта и фитнеса, в том числе приводил примеры из собственной жизни, описывая подготовку к московскому марафону–2017. Я и не заметил, как Татьяна перешла к четвертому заданию, начав задавать мне вопросы. Мы стали обсуждать, какие качества воспитывает спорт, кого в принципе можно считать спортивным человеком и многое другое. Собственно, эта часть собеседования мне показалась самой интересной.

В итоговом протоколе, который я получил на руки, стояла отметка «зачет». Для учителей нынешняя апробация была важна не меньше, чем для учеников. Уже на выходе из класса Татьяна спросила у меня: «Как вы думаете, школьникам будет тяжело сдавать?»

Если честно, мне правда было непросто сдать пересказ. Но думаю, что в школе будут готовиться к этим заданиям, поэтому для учеников особых проблем возникнуть не должно.