Прошлись смайликами по русскому языку 

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Завтра в «Кванториуме» шесть лучших школьных команд будут бороться за звание сильнейшей в русском языке. Все участники — школьники 7-8 классов из разных районов Владимирской области.
Идея провести конкурс по проверке грамотности учащихся региона появилась в прошлом году, когда общественная организация финно-угорских народов «Кидекша» получила грантовую поддержку. За помощью в разработке положения и заданий для конкурса обратились к институту развития образования и на кафедру русского языка (ВлГУ).
Конкурс «Грамотеи.ру» проводится в том числе и на просторах интернета. Участникам предстояло пройти отборочный — муниципальный этап. Детям конкурс понравился, и они обратились к организаторам с просьбой в этом году провести его ещё раз. Теперь «Грамотеи.ру» стали новой традицией региона.
«В прошлом году практически все задания были посвящены борьбе с магом-волшебником, который хотел лишить детей знаний по русскому языку. В этом году главный злодеем будет персонаж книги Гайдая — господин Квакин. Тема конкурса — борьба за чистоту русского языка», рассказала Виктория Полякова, проректор ВИРО (института развития образования).
В этот раз в конкурсе соревновалась 21 команда из всех районов Владимирской области. В финал вышли лишь шесть лучших. А вот победитель прошлогодней викторины — команда Судогодского района уступила всего лишь 1 балл шестому месту и поедет на финал только в качестве зрителей.
В течение нескольких недель в интернете школьники решали задачки, которые подкидывали им «Квакин и компания». Сначала предстояло разгадать ребусы и шифровки. В следующем задании школьники должны были дополнить письмо, которое испортила команда Квакина. Восстановив послание, школьники поняли, что отгадка выводила их на деятельность великого русского ученого Михаила Ломоносова. Участники выяснили, что Михаил Васильевич был ещё и автором великой грамматики, состоящий из шести разделов-наставлений. Ребятам предложили написать седьмой раздел. Причём сделать это надо было с использованием, так называемых эмотиконов — смайликов.
«Это было непростое задание. Команды справились с ним прекрасно. Школьникам удалось не только упорядочить употребление смайликов, которые сейчас являются спонтанно используемыми знаками, но и сделать это в стиле Ломоносова. То есть сохранить стилистику российской грамматики», — сообщила Марина Пименова заведующий кафедрой русского языка ВлГУ.
Шесть команд-победительниц 18 апреля померяются силами друг с другом в финале. Пройдёт битва по русскому языку в здании «Кванториума», начало в 10:00. К слову, победителям достанется коллекция прекрасной литературы от ВлГУ, которая поможет им расширить свои знания не только по русскому языку, но и по культуре.
Организаторы обещали, что в следующем году добавят новые возрастные группы, чтобы охватить как можно больше школьников. Появятся также новые творческие дисциплины: пение, танцы, исследования. Ещё одной изюминкой конкурса станет дополнительная номинация для тех, у кого русский не является родным языком.