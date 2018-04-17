Прошлись смайликами по русскому языку

Фото Михаил Мойсеянчик

Завтра в «Кванториуме» шесть лучших школьных команд будут бороться за звание сильнейшей в русском языке. Все участники — школьники 7-8 классов из разных районов Владимирской области

Идея провести конкурс по проверке грамотности учащихся региона появилась в прошлом году, когда общественная организация финно-угорских народов «Кидекша» получила грантовую поддержку. За помощью в разработке положения и заданий для конкурса обратились к институту развития образования и на кафедру русского языка (ВлГУ).

Конкурс «Грамотеи.ру» проводится в том числе и на просторах интернета. Участникам предстояло пройти отборочный — муниципальный этап. Детям конкурс понравился, и они обратились к организаторам с просьбой в этом году провести его ещё раз. Теперь «Грамотеи.ру» стали новой традицией региона.

«В прошлом году практически все задания были посвящены борьбе с магом-волшебником, который хотел лишить детей знаний по русскому языку. В этом году главный злодеем будет персонаж книги Гайдая — господин Квакин. Тема конкурса — борьба за чистоту русского языка», рассказала Виктория Полякова , проректор ВИРО (института развития образования).

В этот раз в конкурсе соревновалась 21 команда из всех районов Владимирской области. В финал вышли лишь шесть лучших. А вот победитель прошлогодней викторины — команда Судогодского района уступила всего лишь 1 балл шестому месту и поедет на финал только в качестве зрителей.

В течение нескольких недель в интернете школьники решали задачки, которые подкидывали им «Квакин и компания». Сначала предстояло разгадать ребусы и шифровки. В следующем задании школьники должны были дополнить письмо, которое испортила команда Квакина. Восстановив послание, школьники поняли, что отгадка выводила их на деятельность великого русского ученого Михаила Ломоносова . Участники выяснили, что Михаил Васильевич был ещё и автором великой грамматики, состоящий из шести разделов-наставлений. Ребятам предложили написать седьмой раздел. Причём сделать это надо было с использованием, так называемых эмотиконов — смайликов.

«Это было непростое задание. Команды справились с ним прекрасно. Школьникам удалось не только упорядочить употребление смайликов, которые сейчас являются спонтанно используемыми знаками, но и сделать это в стиле Ломоносова. То есть сохранить стилистику российской грамматики», — сообщила Марина Пименова заведующий кафедрой русского языка ВлГУ.

Шесть команд-победительниц 18 апреля померяются силами друг с другом в финале. Пройдёт битва по русскому языку в здании «Кванториума», начало в 10:00. К слову, победителям достанется коллекция прекрасной литературы от ВлГУ, которая поможет им расширить свои знания не только по русскому языку, но и по культуре.

Организаторы обещали, что в следующем году добавят новые возрастные группы, чтобы охватить как можно больше школьников. Появятся также новые творческие дисциплины: пение, танцы, исследования. Ещё одной изюминкой конкурса станет дополнительная номинация для тех, у кого русский не является родным языком.