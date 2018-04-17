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Антисанкционный законопроект ударит по отечественным науке, образованию и жизни россиян
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Антисанкционный законопроект ударит по отечественным науке, образованию и жизни россиян 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Общество научных работников (ОНР) направило председателю Госдумы Валерию Володину открытое письмо о том, что положения вынесенного на рассмотрение в Государственную Думу РФ антисанкционного законопроекта могут стать серьезнейшим ударом по науке, высшему образованию и развитию высоких технологий. Кроме того, запрет на поставку лекарств может ударить и по жизни и здоровью тысяч россиян. Копия письма поступила в редакцию Indicator.Ru и опубликована на сайте.
«Принятие этого документа (законопроекта «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», опубликованного на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности, — прим. Indicator.Ru) в его нынешнем виде будет иметь катастрофические последствия для отечественной науки и для всего российского общества», — говорится в письме. Авторы отмечают, что запрет или ограничение на допуск в Россию научного оборудования и программного обеспечения из США приведет к тому, что исследования российских ученых в некоторых областях науки станут попросту невозможны.
Также в письме отмечается, что запрет и ограничение на работу иностранных специалистов затронет целый ряд программ развития науки и высшего образования, на финансирование которых выделены десятки миллиардов рублей. В их числе государственная программа поддержки ведущих университетов «5-100», программа мегагрантов, программы Российского научного фонда (РНФ), ведущих отечественных университетов, ряд направлений работы инновационного и научного центра «Сколково».
«Запретительные меры, предложенные в законопроекте, значительно сильнее ударят по российской науке и образованию, чем по интересам других стран в этой сфере, — отмечает ОНР. Кроме того, российская наука может потерять и ученых из числа соотечественников, работающих за рубежом.
В пункте 15 2-й статьи законопроекта говорится о запрете на ввоз лекарств из США и других иностранных государств. Это «создаёт серьёзную опасность для жизни и здоровья многих тысяч жителей нашей страны», — отмечается в документе.
Авторы письма призывают исключить из законопроекта запреты и ограничения, которые затрагивают интересны российской науки и образования, а также ставят под угрозу жизнь и здоровье россиян. «Наука, образование и здоровье граждан России не должны быть разменной монетой в политике, — резюмирует ОНР. — Даже серьезное обострение отношений между государствами не может служить оправданием для разрушения рабочих и человеческих контактов между учеными. Эти контакты, создававшиеся десятилетиями, служат основой для взаимопонимания, а значит, и для выстраивания нормальных межгосударственных отношений».
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