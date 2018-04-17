Массовые отравления школьников зафиксированы по всей России

Волна отравлений в образовательных учреждениях прокатилась по всей стране на прошлой неделе. Трех учеников ярославской школы госпитализировали с сальмонеллезом. В Кабардино‐Балкарии с признаками отравления легли в больницу 12 кадетов. 35 детей заболели инфекционном заболеванием в детском саду в Петербурге . И наконец, в Екатеринбурге отравились семь учеников школы, которую с сегодняшнего дня закрыли на карантин, сообщает РИА «Новости»

В настоящий момент прокуратура Свердловской области проводит проверку школы № 85, где в столовой отравились ученики начальных классов. В прокуратуре пообещали установить причины,

из-за которых заболели дети, среди них соблюдение

санитарно-эпидемиологических

норм при организации питания. В школе на неделю приостановили занятия.

В регионах России отравления детей уже давно не являются редкостью. По данным ВОЗ, число пищевых отравлений ежегодно увеличивается. Однако точная статистика отравлений в России, как и во многих других странах, не определена. Примерная динамика роста количества заболеваний пищевыми инфекциями составляет от 10 до 12% ежегодно. 600 миллионов человек заболевают после употребления некачественных пищевых продуктов и 420 тысяч человек ежегодно умирают от отравлений.

Специалисты Роспотребнадзора не раз напоминали школам и пищевым комбинатам о соблюдении норм питания. У каждого сотрудника должна быть оформлена медицинская книжка. В образовательном учреждении должно находиться достаточное количество кухонного инвентаря, моющих средств и дезинфицирующих растворов. Дезинфекция столовых должна проводиться регулярно. Ответственность за происшествия, связанные с организацией питания, несет руководитель учреждения или поставщик продуктов (пищевой комбинат).

Девять тувинских школьников госпитализировали с отравлением неизвестной спиртосодержащей жидкостью. Состояние пятерых из них оценили как тяжелое.