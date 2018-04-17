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Креативный продюсер Московского образовательного телеканала провел мастер-класс для школьников из Молжаниновского
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Креативный продюсер Московского образовательного телеканала провел мастер-класс для школьников из Молжаниновского 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Креативный продюсер Московского образовательного телеканала Станислав Разумов провёл для учеников школьной студии телевидения «ПерспективаTV» мастер-класс по освоению профессиональной монтажной программы Adobe Premiere Pro.
— Также для наших журналистов была устроена экскурсия в аппаратную телеканала, где готовилась к записи программы «Вечер на МособрТВ», — пояснил представитель администрации школы. — Гостем передачи стал известный артист и телеведущий Александр Олешко.
Ученицам «Школы Перспектива» удалось пообщаться со звездой и ознакомиться с технологическими этапами подготовки ток-шоу. (то)
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