Креативный продюсер Московского образовательного телеканала провел мастер-класс для школьников из Молжаниновского

Креативный продюсер Московского образовательного телеканала Станислав Разумов провёл для учеников школьной студии телевидения «ПерспективаTV» мастер-класс по освоению профессиональной монтажной программы Adobe Premiere Pro.

— Также для наших журналистов была устроена экскурсия в аппаратную телеканала, где готовилась к записи программы «Вечер на МособрТВ», — пояснил представитель администрации школы. — Гостем передачи стал известный артист и телеведущий Александр Олешко

Ученицам «Школы Перспектива» удалось пообщаться со звездой и ознакомиться с технологическими этапами подготовки ток-шоу. (то)