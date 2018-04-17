Ещё
Ученицы школы № 1507 стали номинантками гуманитарных чтений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученицы школы № 1507 стали номинантками гуманитарных чтений 

Наш Теплый стан 4 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
По итогам V Международных гуманитарных Чтений имени Пабло Неруды, ученицы школы № 1507 вошли в число лучших.
В секции «Русская филология и мир российской культуры» исследовательскую работу представляли ученицы 5 Г класса Гулакова Мария и Вилкова Таисия. Девочки получили дипломы III степени и признательность членов жюри за глубину разработки вопроса, весомость суждений и грамотные ответы.
Ученица 7 А класса Кубасова Александра стала номинантом Чтений в номинации «Познавательный проект».
Поздравляем с победой! Желаем девочкам новых успехов!
Наш Теплый стан: последние новости
Центры госуслуг приглашают москвичей проверить свою грамотность Ученики школы № 51 приняли участие в онлайн уроке В школе № 1101 прошел спортивный праздник «Школа мяча»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО261
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту9
Скрипалей отравили жидкостью85
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа39
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами159
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение