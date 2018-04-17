Ученицы школы № 1507 стали номинантками гуманитарных чтений 

По итогам V Международных гуманитарных Чтений имени Пабло Неруды, ученицы школы № 1507 вошли в число лучших.
В секции «Русская филология и мир российской культуры» исследовательскую работу представляли ученицы 5 Г класса Гулакова Мария и Вилкова Таисия. Девочки получили дипломы III степени и признательность членов жюри за глубину разработки вопроса, весомость суждений и грамотные ответы.
Ученица 7 А класса Кубасова Александра стала номинантом Чтений в номинации «Познавательный проект».
Поздравляем с победой! Желаем девочкам новых успехов!