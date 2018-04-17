Студенты магистратуры получат отсрочку от армии

Конституционный суд РФ признал право призывников на отсрочку от службы в армии для обучения в магистратуре, даже в том случае, если она окажется третьей по счету. Об этом сообщило РИА «Новости».

Раньше право на отсрочку предоставлялось для получения высшего образования только один раз. Теперь суд признал несоответствующим Конституции подпункт «а» пункта 2 статьи «О воинской обязанности и военной службе».

Студенты магистратуры также не могли получить отсрочку, если уже воспользовались ею в школе и бакалавриате.

По мнению суда, это не соответствует конституционным принципам равенства и справедливости.

Суд обязал внести изменения в действующее правовое регулирование. Отмечается, что постановление «не ориентирует на отмену отсрочки от призыва на военную службу в связи с обучением в магистратуре».

До внесения таких изменений Конституционный суд обязал не учитывать факт отсрочки совершеннолетним школьникам при рассмотрении вопроса об отсрочке для студентов магистратуры, которые не имеют диплома специалиста или магистра.

О том, что КС РФ огласит решение по поводу того, смогут ли студенты магистратуры получать отсрочку от армии наравне со студентами бакалавриата, стало известно еще в ночь на вторник. Еще 29 марта суд рассмотрел жалобы от студента магистратуры Мордовского государственного университета имени

Н. П. Огарева