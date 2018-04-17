Первоклассники школы №2031 познакомились с популярным сказочным персонажем

В последний день каникул главный библиограф библиотеки №101 Татьяна Пестова провела экскурсию для учеников школы № 2031. Она прошла в музее Бабы Яги. Для многих первоклассников школы визит к Бабе Яге был уже не первым. В этот раз, увидев хозяйку сказочной избушки, ребята радостно ее приветствовали.

Она поделилась со своими юными гостями рассказами о ведьмах, которые являются персонажами европейских сказок. Также у школьников вызвали большой интерес предметы быта, встречающиеся в русских народных сказках. Малыши рассматривали печь, ступу, гребень для льна. Не испугали экскурсантов и друзья Бабы Яги, хотя среди них были пауки, лягушки. Еще ребята стали участниками небольшой викторины по сказкам. В конце встречи ученики решили взять в библиотеке книги сказок для прочтения.