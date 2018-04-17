Жителей района приглашают на просмотр конкурса песни и строя 

Конкурс песни и строя «Наследники победы» 19 апреля состоится в Кадетской школе № 1785.
— Ученики нашей школы с четвертого по десятый класс продемонстрирует хождение строем. Помимо этого, ребята споют по припеву из песен военных лет, — рассказала о мероприятии педагог-организатор учебного заведения Елизавета Степанова.
По итогам выступления школьников жюри определит тройку победителей и подарит им почетные грамоты. Оценивать участников будут ветераны.
Начало конкурсной программы состоится в 16:00 по адресу: улица Большая Калитниковская, дом 42/5. Вход свободный. Приглашаются все желающие.