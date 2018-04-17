В столице Урала с отравлением слегли ученики школы №85

7 учеников школы №85 в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью. Младшеклассники жаловались на боль в животе, рвоту и недомогание. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство и следователи проводят проверку. Пробы продуктов питания для исследований собрали специалисты Роспотребнадзора . Администрация школы приостановила занятия до 23 апреля. За это время в здании проведут дезинфекцию. Дети будут учиться дистанционно.

Стоит отметить, питание в школьной столовой организует ЕМУП «Золушка». С начала года предприятие неоднократно попадало в поле зрения надзорных органов. Вспышки норовируса были зарегистрированы в школах №№64, 74 и 140, где за питание отвечала та же организация. Причиной заражения, по заявлению Роспотребнадзора, в этих случаях стал «человеческий фактор». В школе №16 сотрудница ЕМУП попала на видео, когда накладывала салат голыми руками.

В феврале в офис предприятия нагрянули силовики — бухгалтера «Золушки» заподозрили в мошенничестве.

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