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В столице Урала с отравлением слегли ученики школы №85
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В столице Урала с отравлением слегли ученики школы №85 

Уралинформбюро 4 часа назад
Фото: Уралинформбюро
7 учеников школы №85 в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью. Младшеклассники жаловались на боль в животе, рвоту и недомогание. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Надзорное ведомство и следователи проводят проверку. Пробы продуктов питания для исследований собрали специалисты Роспотребнадзора. Администрация школы приостановила занятия до 23 апреля. За это время в здании проведут дезинфекцию. Дети будут учиться дистанционно.
Стоит отметить, питание в школьной столовой организует ЕМУП «Золушка». С начала года предприятие неоднократно попадало в поле зрения надзорных органов. Вспышки норовируса были зарегистрированы в школах №№64, 74 и 140, где за питание отвечала та же организация. Причиной заражения, по заявлению Роспотребнадзора, в этих случаях стал «человеческий фактор». В школе №16 сотрудница ЕМУП попала на видео, когда накладывала салат голыми руками.
В феврале в офис предприятия нагрянули силовики — бухгалтера «Золушки» заподозрили в мошенничестве.
Ранее по теме: Екатеринбургских школьников косит норовирус В Екатеринбурге работник столовой заразил школьников
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