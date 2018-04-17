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Педагоги обсудят в Екатеринбурге особенности преподавания географии в современной школе
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Педагоги обсудят в Екатеринбурге особенности преподавания географии в современной школе 

ТАСС 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Представители девяти российских регионов обсудят в Екатеринбурге актуальные вопросы преподавания географии в современной школе на образовательном семинаре, который организован совместно с корпорацией «Российский учебник». Об этом во вторник сообщила ТАСС ведущий методист по географии корпорации «Российский учебник» Ирина Солодова.
"В Екатеринбурге проходит Межрегиональный образовательный семинар «Образовательные практики в школьной географии как форма деятельности ученика, направленные на формирование ключевых компетенций», организаторами которого являются корпорация «Российский учебник» и государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». В нем принимают участие представители регионов страны: это ведущие специалисты региональных институтов развития образования и методических объединений Пермского края, Курганской, Кировской, Тюменской, Омской, Челябинской и Свердловской областей, Удмуртии и Башкирии", — сказала она.
По словам Солодовой, на семинаре присутствуют более 100 учителей. «В процессе работы мы будем говорить о том, каким должен быть современный урок, какие методики и технологии преподавания географии в школе являются наиболее эффективными, также мы ожидаем получить оценку деятельности корпорации „Российский учебник“ в формировании культурно— образовательного пространства школы», — пояснила она.
Она добавила, что на секциях, сформированных после пленарного заседания, будут организованы мастер-классы, на которых педагогам будут представлены технологии, методы и практики для развития познавательного интереса, формирования исследовательских навыков, развития коммуникативных способностей у школьников, а также цифровые ресурсы и сервисы образовательной платформы LECTA.
"В заключительный день [18 апреля] педагоги Свердловской области презентуют нам разработки уроков из собственного опыта, один из которых будет посвящен театрализованным методам в изучении географии. Закончится семинар работой круглого стола, где все присутствующие смогут высказать свою точку зрения по обсуждаемым проблемам, обменяться опытом, подвести итоги", — уточнила Солодова.
Корпорация «Российский учебник» создана в 2017 году, в нее входят издательства «Дрофа», «Вентана-Граф», «Астрель», компания по оснащению школ современным оборудованием «Дрофа — новая школа», цифровая образовательная платформа LECTA. Издательства корпорации выпускают более 42% всех учебников и учебно-методической литературы для школы.
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