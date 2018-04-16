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Школьники Самарской области приняли участие в новом эксперименте от Минобрнауки
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Школьники Самарской области приняли участие в новом эксперименте от Минобрнауки 

ТРК Губерния 2 часа назад
Более 27 тысяч школьников 9 классов Самарской области приняли участие в устном итоговом собеседовании по русскому языку. Проверка качества подготовки учащихся стартовала 13 апреля, а завершилась сегодня, 16-го. Новый формат контроля знаний родной речи пока носил экспериментальный характер. Чем грозит подрастающему поколению дефицит навыков устной коммуникации, выяснил Владислав Жирнов.
Помимо пересказа, мониторинг качества обучения и владения грамотной русской речью предполагает чтение текста вслух, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. Ответы учащихся, рассказывают педагоги, указывают на то, что новому поколению носителей «великого и могучего» надо побольше общаться вживую, а не смайликами в соцсетях.
Результаты мониторинга не будут влиять на предстоящие девятиклассникам экзаменационные испытания. Речь пока идёт лишь об эксперименте. Но если подобная методика прочно войдёт в учебный процесс, именно её оценки решат вопрос с допуском школьника к государственной итоговой аттестации. Случится это не раньше будущего года. Сейчас уже можно говорить о предварительных результатах устного мониторинга.
"В целом хорошо. Хотя есть ребята, которые получили «незачёт». И это как раз проблемное поле для того, чтобы педагогические коллективы перестроили свою работу, потому что для нас сейчас принципиально важно, получив итоги этого собеседования, чуть иначе на следующий год выстроить программы и отдельные индивидуальные планы для классов и отдельных детей”, — рассказала и. о. министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина.
Около 6% прошедших собеседование школьников выполнили все предложенные задания блестяще и получили 19 баллов из 19 возможных. Результаты детей скажутся и на взрослых. Предполагается, что в систему переподготовки педагогов нефилологического профиля, будут включены курсы повышения речевой культуры.
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