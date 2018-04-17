«Highly Likely Welcome Back»: студентов вернут из Британии

«Пора домой!»: российских студентов вернут из недружественных стран

Российским студентам, получающим образование в недружественных России странах, предложат вернуться на родину и продолжить обучение в отечественных вузах. Соответствующий проект под названием «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!» запустило Россотрудничество. В МГИМО уже заявили о готовности принять российских студентов, решивших вернуться из Великобритании.

Россотрудничество объявило о запуске проекта под названием «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!», в рамках которого российским студентам, получающим образование в ряде недружественных РФ стран, будет предложено вернуться на родину и продолжить обучение в отечественных вузах, включая МГИМО.

Представляя проект, эксперты из Россотрудничества подчеркнули, что Россия заинтересована в возвращении студентов-соотечественников, обучающихся за рубежом. В агентстве пообещали, что молодым людям, которые решат воспользоваться программой, помогут перевестись в российские университеты и устроиться на работу.

Проект по возвращению российских студентов на родину был инициирован факультетом управления и политики МГИМО МИД России, Фондом развития информационного общества и Платформой для технологических соревнований по решению задач от компаний и подбору для них персонала и проектов «Актум».

В Россотрудничестве убеждены, что в свете ухудшившейся международной обстановки многие россияне захотят вернуться в РФ «по политическим причинам».

«Есть серьезные опасения, что молодые россияне могут пострадать от провокаций в странах, которые проявляют недружественное отношение к нашей стране», — отметила модератор проекта Оксана Буряк на презентации 17 апреля.

В Россотрудничестве отметили появление в ряде стран «негативное влияние русофобских настроений на деятельность соотечественников». По ее словам, «остро стоит вопрос о безопасности» российских студентов за рубежом.

Глава Управления по работе с соотечественниками, молодежному и региональному сотрудничеству ведомства Ольга Евко подчеркнула, что Россотрудничество видит свою роль в качестве коммуникационной площадки для «студентов, выпускников, молодых и не очень специалистов, а также заинтересованных образовательных центров, средних и высших учебных заведений и, конечно, потенциальных работодателей».

По ее мнению, именно проект «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!» обладает потенциалом для того, чтобы стать такой площадкой. Она также обратила внимание, что в рамках этой программы к каждому студенту и специалисту, прибывшему из-за рубежа, будет найден индивидуальный подход с целью помочь определиться с карьерной траекторией в России.

Создатели проекта ориентируются в первую очередь на тех студентов, которые сегодня обучаются в Великобритании. В МГИМО МИД России уже заверили, что готовы принять молодых людей, получающих образование в Соединенном Королевстве.

«Мы зачастую переоцениваем зарубежные вузы и иногда недооцениваем уровень подготовки в российских учреждениях», — отметил декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

«Мы считаем необходимым уже сейчас создать всю необходимую инфраструктуру, чтобы они могли вернуться на родину», — добавил он.

В Россотрудничестве также полагают, что никаких проблем с расселением и трудоустройством молодых соотечественников, которые примут решение вернуться в Россию из за рубежа, не возникнет. Как утверждает глава предпринимательской платформы «Преактум» Олег Мансуров, студенты, ранее учившиеся за границей, будут готовы «в случае амбициозных проектов» переехать даже на Дальний Восток.

Кроме того, Мансуров выразил уверенность, что для вернувшихся в Россию студентов не составит никакого труда и устройство на работу.

«Спрос превышает предложение. Много вакансий по тем направлениям, которые связаны с цифровой трансформацией, в сфере больших данных, искусственного интеллекта и других технологических платформ. Порядка 120 тысяч разработчиков нам требуется для экономики ежегодно», — объяснил Мансуров.

Согласно последним данным ЮНЕСКО, сейчас за рубежом обучаются порядка 57 тыс. студентов из России. При этом самыми популярными среди молодых россиян направлениями являются именно страны НАТО. В Великобритании, например, обучаются более 4 тыс. студентов из РФ. Выходцы из России охотно едут за дипломами и в другие страны. Больше всего россиян учатся в Германии (около 10 тыс. человек), США (5,2 тыс.), Франции (3,6 тыс.) и Чехии (5,3 тыс.).