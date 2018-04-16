Пять мифов об образовании в России и за рубежом

В нашем обществе бытует множество стойких мифов, которые заставляют нас сокрушаться о качестве отечественного образования и мечтать о зарубежном, как о несбыточном. Между тем ситуация в российском образовании гораздо лучше, чем принято считать, да и зарубежное получить вполне реально, даже если вы не олигарх. Что же мешает нам смелее управлять своей судьбой?

Миф 1. Чтобы получить среднее образование, надо ходить в школу.

Это совсем не так, любой ребенок имеет право выбрать те предметы, которые он хочет посещать в школе. А остальные изучать дома. Или изучать дома все, лишь бы он успешно сдал потом тесты ГИА и ЕГЭ. Для этого не надо никаких аргументов, никаких медицинских и прочих справок, достаточно заявления родителей, поскольку в новом Федеральном законе об образовании предусмотрены и очная, и очно-заочная, и дистанционная формы обучения.

Миф 2. В России уровень образования ниже, чем в большинстве развитых стран.

На самом деле, в России, наоборот, уникально высок уровень общего образования населения. По результатам социологических опросов последних лет, среднее и высшее образование имеют чуть меньше 87% опрошенных. А среди экономически активных людей (младше 60 лет) картина и вовсе уникальная: образование не ниже среднего имеет более 95%. Для сравнения: этот показатель, по данным журнала «Эксперт», в Германии , — стране с самым высоким уровнем образования в ЕС — составляет 78%, в Великобритании — 76%, а в Испании — только 30%.

Миф 3. У отличников больше шансов на успешную карьеру.

Несмотря на то, что жизнь опровергает это утверждение раз за разом, оно с удивительным упорством снова возрождается. На самом деле, работодатель, который требует от соискателей «красного диплома» — это скорее экзотика. А у кадровиков существует стойкое мнение, что из отличников получаются не самые лучшие работники: у них слабые практические навыки, поскольку приоритеты смещены в сторону науки. Кроме того, отличники часто считают ниже своего достоинства заниматься бизнесом, а к знаниям коллег и начальства относятся со скепсисом — ну какому руководителю это понравится?

А вот хорошисты — это то, что надо. По данным соцопросов, среди топ-менеджеров и успешных бизнесменов больше половины учились на четверки. А что самое удивительное, еще почти треть из них были троечниками. Кроме того, именно среди троечников наиболее высокий процент нестандартно мыслящих, творческих людей, поэтому бывших троечников много среди представителей творческих профессий. Так что не стоит ориентировать ребенка только на пятерки. Это совсем не залог успеха.

Миф 4. Наши аттестаты и дипломы не котируются за рубежом.

МГИМО, Напротив, наши дипломы признаются во многих странах мира. Для этого Россия подписала все соответствующие конвенции и заключила ряд двусторонних соглашений. В международных академических кругах российское образование, в частности, в области точных и естественных наук, до сих пор пользуется уважением. Особенно высоко котируются дипломы старых государственных вузов России: МГУ МИФИ , МФТИ, МАИ МГТУ им. Баумана и некоторые другие.

А вот выпускникам школ действительно надо немного доучиться, чтобы поступить в зарубежные вузы. Ведь школьные программы отличаются от российских, да и учатся в школах Европы и США на год больше, чем у нас. Поэтому нашим выпускникам для ликвидации различий надо пройти кратковременные образовательные курсы вроде Studienkolleg (Германия) или Foundation (Великобритания, Австралия ).

Миф 5. Учиться в зарубежных вузах могут себе позволить только очень богатые люди.

Сегодня вузы многих стран мира заинтересованы в притоке нашей умной, активной и целеустремленной молодежи. Если вы знаете язык страны, или хотя бы английский на достаточном уровне, то поступить в государственные вузы Чехии или, например, скандинавских стран вполне возможно даже на «бюджет». То же самое относится к средним профессиональным учреждениям. Там с удовольствием принимают наших выпускников с хорошими отметками. Образование в частных вузах, конечно, платное. Но плата на порядок ниже, чем в учебных заведениях, которые у всех на слуху. Она может составлять около 3-4 тыс. евро в год. Для сравнения: обучение в Гарвардском университете — 50—60 тыс. долл. в год.

Правда, очень важно выбрать авторитетный вуз. Чтобы не промахнуться, обязательно изучите историю, репутацию учебного заведения, сведения об аккредитациях и международных сертификатах, почитайте отзывы в Интернете от людей, которые там учились. Многие государственные и недорогие частные ВУЗы отнюдь не уступают по уровню и качеству образования американским.

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