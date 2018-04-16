На финишную прямую вышли «Ученики года» в Вологде

Очный этап городского конкурса «Ученик года» стартовал сегодня. Представители 20 школ города, впереди у которых ряд испытаний, собрались на базе Молодежного центра «ГОР. СОМ 35». Конкурсанты познакомились друг с другом, обсудили дальнейшие планы и приняли участие в фотосессии.

Напомним, отборочный этап шестого по счету конкурса «Ученик года», завершился на прошлой неделе. Комиссия оценивала не только заслуги школьников, но и умение «подать себя».

20 конкурсантов вышли на финишную прямую. 18 апреля для финалистов пройдет интеллектуальная игра: каждый ученик в своей школе соберет команду единомышленников. Затем 23 апреля лучшие школьники проведут в своих учебных заведениях волонтерскую акцию «Единый день добрых дел». А вечером этого же числа сразятся в деловой игре.

Финал городского конкурса пройдет 25 апреля. На сцене «Ленкома» ученики презентуют себя. Жюри оценит не только творческую составляющую, но и количество набранных баллов в предыдущие конкурсные дни, а также качество и размер портфолио. Учеба на «отлично» и участие в конкурсах и олимпиадах — добавят баллов претендентам на звание «Ученик года».

Сегодня школьников запечатлел профессиональный фотограф. По количеству лайков под фото в интернет-голосовании в будущем выберут «Народного ученика».

Напомним, в прошлом году в конкурсе, организованном городской администрацией и Молодежным центром «ГОР. СОМ 35», победила ученица 28-й школы Кристина Вострякова.