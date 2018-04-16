В школе № 34 города Архангельска состоялся кадетский бал, посвященный 300-летию российской полиции

В школе № 34, расположенной в Исакогорском округе города Архангельска , состоялся ежегодный бал, в котором приняли участие ученики полицейских кадетских классов. Открылся праздник маршем «Полонез». В торжественном шествии ученики шестого класса старались продемонстрировать все свое мастерство младшим школьникам.

В классических танцах как нигде необходимы дисциплинированность, исполнительность, аккуратность — качества, характерные для кадетов. Мастерство и грациозность ребят оценивало строгое жюри, которое выбрало короля и королеву бала. В этом году королем бала назван ученик 6-го класса Владимир Сметанин, корона королевы досталась пятикласснице Ксении Соколовой

Яркими финалом бала стал вальс, который объединил всех участников танцевального праздника.