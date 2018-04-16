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В школе № 34 города Архангельска состоялся кадетский бал, посвященный 300-летию российской полиции
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В школе № 34 города Архангельска состоялся кадетский бал, посвященный 300-летию российской полиции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В школе № 34, расположенной в Исакогорском округе города Архангельска, состоялся ежегодный бал, в котором приняли участие ученики полицейских кадетских классов. Открылся праздник маршем «Полонез». В торжественном шествии ученики шестого класса старались продемонстрировать все свое мастерство младшим школьникам.
В классических танцах как нигде необходимы дисциплинированность, исполнительность, аккуратность — качества, характерные для кадетов. Мастерство и грациозность ребят оценивало строгое жюри, которое выбрало короля и королеву бала. В этом году королем бала назван ученик 6-го класса Владимир Сметанин, корона королевы досталась пятикласснице Ксении Соколовой.
Яркими финалом бала стал вальс, который объединил всех участников танцевального праздника.
Полицейские кадетские классы в 34-й школе появились в 2011 году. На протяжении семи лет сотрудники полиции активно сотрудничают с педагогами школы, организуя для ребят экскурсии в музеи регионального УМВД и ГИБДД, проводят для кадетов уроки и встречи с сотрудниками различных служб органов внутренних дел.
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