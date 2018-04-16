Девятиклассники Вологды проходят сегодня итоговое собеседование по русскому языку

Второй день устного экзамена по русскому языку идет в вологодских школах. Собеседования проходят для учеников девятых классов.

Ребята выполняют четыре задания: чтение вслух небольшого текста, его пересказ, повествование на основе жизненного опыта, беседа по теме из предыдущего задания. Учителя оценивают знания подростков по системе зачет/незачет. Для положительно оценки нужно набрать минимум 10 баллов из 19 возможных.

Как сообщает областной департамент образования, в этом году результаты экзамена не влияют на допуск к итоговой аттестации. Но в перспективе без успешной сдачи устного русского языка до выпускных экзаменов не допустят.

За два дня — 13 и 16 апреля — экзамен сдадут порядка 12 тысяч девятиклассников из всех городов и районов Вологодчины.