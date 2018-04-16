«Профифест» для школьников пройдет в технополисе «Москва»

Мастер-классы и профессиональные пробы помогут школьникам познакомиться с профессиями будущего.

Фестиваль «Профифест» пройдет на базе технополиса «Москва» 21 апреля. Это — одно из мероприятий проекта «Профессиональная среда», который помогает будущим абитуриентам определиться с выбором профессии. За пять лет в проекте «Профессиональная среда» приняли участие более 200 тысяч школьников, в этом учебном году — участников уже более 30 тысяч.

— Более 34 тысяч человек прошли с сентября по март, это реальные школьники, которые приобщились к профессиям, — сообщил инициатор проекта Константин Афонин . — Главные события — мастер-классы и пробы в колледжах. Наиболее популярными стали профессии в области сферы услуг, это специальности повара, официанта, парикмахерское искусство. На втором месте — творчество и дизайн, и далее равномерное распределение по всем отраслям. Сейчас большинство профессий колледжа достаточно популярны, для того, чтобы приобретать профессию и неплохо зарабатывать. В летние каникулы тоже будет особая программа мероприятий.

Кроме того, в апреле пройдут дни открытых дверей в более чем 200 столичных колледжах «Сто дорог — одна твоя». Часть средних специальных учебных заведений уже встретилась со школьниками в минувшую субботу. Также познакомиться с оборудованием, образовательными маршрутами, принять участие в мастер-классах, пообщаться с успешными выпускниками и узнать перспективы профессий на рынке труда школьники смогут 21 и 28 апреля.