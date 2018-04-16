Ещё
«Профифест» для школьников пройдет в технополисе «Москва»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Профифест» для школьников пройдет в технополисе «Москва» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Мастер-классы и профессиональные пробы помогут школьникам познакомиться с профессиями будущего.
Фестиваль «Профифест» пройдет на базе технополиса «Москва» 21 апреля. Это — одно из мероприятий проекта «Профессиональная среда», который помогает будущим абитуриентам определиться с выбором профессии. За пять лет в проекте «Профессиональная среда» приняли участие более 200 тысяч школьников, в этом учебном году — участников уже более 30 тысяч.
— Более 34 тысяч человек прошли с сентября по март, это реальные школьники, которые приобщились к профессиям, — сообщил инициатор проекта Константин Афонин. — Главные события — мастер-классы и пробы в колледжах. Наиболее популярными стали профессии в области сферы услуг, это специальности повара, официанта, парикмахерское искусство. На втором месте — творчество и дизайн, и далее равномерное распределение по всем отраслям. Сейчас большинство профессий колледжа достаточно популярны, для того, чтобы приобретать профессию и неплохо зарабатывать. В летние каникулы тоже будет особая программа мероприятий.
Кроме того, в апреле пройдут дни открытых дверей в более чем 200 столичных колледжах «Сто дорог — одна твоя». Часть средних специальных учебных заведений уже встретилась со школьниками в минувшую субботу. Также познакомиться с оборудованием, образовательными маршрутами, принять участие в мастер-классах, пообщаться с успешными выпускниками и узнать перспективы профессий на рынке труда школьники смогут 21 и 28 апреля.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Три педагога из ЮВАО вышли в финал Олимпиады для учителей информатики Призерами чемпионата мира по бильярду стали спортсменки из Текстильщиков Водительские удостоверения можно оформить уже в двух МФЦ в ЮВАО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки28
Согласована единая позиция по Сирии221
Россиянин уехал на дачу и пожалел25
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии295
Федеральный канал опозорился с Сирией120
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:58
Россию назвали «сложным партнером»
В мире Политика
В Совфеде призвали США «включить голову»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение